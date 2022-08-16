После выкидыша и слез: Любимая женщина родила Пригожину наследника

В жизни Иосифа Пригожина радостное событие!

Практически все время знаменитый продюсер проводит в компании своей супруги Валерии: ездит по гастролям, присутствует на съемках и встречается с общими друзьями. Звездная пара в браке уже больше пятнадцати лет, однако общих детей у них так и нет. Певица, кстати, однажды призналась, что беременность от Иосифа Пригожина закончилась для нее грустно – в 2014 году она пережила выкидыш.

Очевидно, что печальное событие сопровождалось слезами, а знаменитая блондинка и ее муж оставили идею рождения отпрысков. Так что, теперь они наслаждаются воспитанием внуков – благо, детей от прошлых отношений у обоих супругов много. Сегодня семейство отмечает радостное событие: продюсер стал дедушкой во второй раз! Еще одна его любимая женщина – дочь Даная – родила отцу наследника.

Девушка дала новорожденному мальчику имя Даниэль, а остальных подробностей появления на свет мальчика пока нет. Стоит отметить, что это не единственное радостное событие в жизни дочери звезды за последнее время. Прошедшей весной она вышла замуж.

И хотя сам музыкальный деятель обещал быть рядом с Данаей в важный день, на празднике он так и не появился: мол, ему не хотелось видеться со своей экс-супругой, да и настроение у продюсера было не то. Остается надеяться, что с новорожденным наследником Иосиф Пригожин встретиться захочет.