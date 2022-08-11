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Шоу-бизнес
"Ждет ребеночка": 40-летней жене Николаева привалило хлопот на фоне семейных скандалов

"Ждет ребеночка": 40-летней жене Николаева привалило хлопот на фоне семейных скандалов

Сегодня жена Игоря Николаева отмечает юбилей – ей исполнилось 40 лет.
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По такому радостному случаю ее супруг опубликовал трогательное поздравление: Игорь Николаев разместил запись одного из концертов, на котором он вместе с женой исполнил песню, посвященную семейным скандалам под названием "Ну зачем мы ссоримся".

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Поклонники присоединились к поздравлениям мэтра и в то же время умудрились добавить в жизнь его супруги хлопот. Дело в том, что одна из фанаток с чего-то решила, что возлюбленная музыканта в интересном положении. "Мне кажется, что Юлечка ждет ребеночка...", – такой комментарий она оставила под публикацией Игоря Николаева.

Юлия Проскурякова никак не отреагировала на привалившие ей подозрения. К слову, под постом Игоря Николаева многие люди посоветовали обзавестись наследником: мол, нужно продолжать род, а у него из детей одни девочки. Да, и рождаемость, которая, как пишет телеканал "360", падает с каждым годом, надо поднимать.

Если же звездная пара решится на такой шаг, то сейчас – отличное время, ведь родильные дома продолжают развиваться! Например, как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", для мам и пап появилась новая услуга – подача заявления о регистрации малыша по месту жительства родителей.

Но к беременности нужно быть готовым. Так, RT публикует комментарий медика, который призвал регулярно проходить обследования, чтобы защитить себя от разных недугов. Стоит отметить, что 40 лет – достаточно поздний возраст для родов, так что жене Игоря Николаева в случае планирования потомства надо серьезно отнестись к своему самочувствию.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 11 августа 2022, 09:49 Источник: Соцсети • Требует проверки
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