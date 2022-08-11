"Любовь всей жизни": тайно кувыркавшийся с Королевой Николаев сдал себя с потрохами в день рождения жены

После развода с Наташей Королевой Игорь Николаев примкнул к молоденькой Юлии Проскуряковой.



Знаменитый усач российской эстрады достался певице уже достаточно дряхлым, но это ее не напугало. Парочка поженилась, у них даже родилась дочь, но жену Игоря Николаева до сих пор достают хейтеры, которые то и дело пишут, что с украинской хохотушкой он был счастливее.

К слову, отношения с Наташей Королевой действительно казались идеальными, да и в интимном плане все было хорошо. Год назад бывшая жена вспоминала о сексе с музыкантом: мол, она кувыркалась с ним в тайне от мамы, не посчитав нужным ей об этом рассказывать. Однако этот союз все же распался, но народ до сих пор верит, что у экс-возлюбленных все впереди.

В день рождения Юлии Проскуряковой Игорь Николаев решил публично поздравить свою супругу и опубликовал видео: на нем парочка исполняет песню, а музыкант со сцены ласково назвал свою партнершу "любовь всей моей жизни". Ну, и без упоминаний Наташи Королевой в этот день не обошлось. Поклонники стали писать, что истинная любовь артиста – именно она, ведь брюнетка вдохновляла его создавать хиты, а сейчас от былого успеха мало, что осталось.

Правда, найти эти комментарии теперь не удастся, ведь певец подчистил толки злых языков. Таким образом он, можно сказать, сдал себя с потрохами! Судя по всему, он заметает следы, чтобы Юлия Проскурякова не увидела его чувств к другой. А, может, жену Игоря Николаева просто бесит, что в ее праздник в очередной раз всплывает соперница.