"Тошнотный стриптизер": Влюбленная по уши Королева ушла от опозоренного матерью Тарзана к иностранцу:

По слухам, всему виной патриотические и поддерживающие высказывания Тарзана в адрес спецоперации, которые не понравились его украинской теще, поддерживающей свою родину. Не так давно даже был момент, когда мать Наташи Королевой опозорила своего зятя, публично смешав его с дерьмом.
Какие бы толки не ходили о семье певицы, своими публикациями в соцсетях она их старается опровергать. Так, например, накануне она показала свое путешествие в Дагестан – в нем ее сопровождал Сергей Глушко и сын Архип. Чем только не занималась звездная чета: ела вкусную еду, любовалась красотами, примеряла национальные наряды и веселилась.
Причем на большинстве кадров Наташа Королева находится рядом со своим супругом. Но ради одной ситуации решила от него уйти – к иностранцу. Дело в том, что задорная хохотушка решила вместе с кавказцем исполнить настоящую лезгинку! В свой адрес певица получила море приятных комментариев, некоторые даже восхитились скромными нарядами брюнетки – что в республике особо приветствуется.
А вот Сергею Глушко опять досталось от хейтеров. Злые языки в очередной раз нашли возможность напомнить артистке, что он – артистке не пара.
"Тошнотный стриптизер, дешевый вариант, ну никак он Наташе не подходит", – написал кто-то из злопыхателей.
Но, эти слова, наверное, не омрачат настроение брюнетки. Ведь она оказалась влюблена в Дагестан по уши, что, очевидно, сохранит позитивный настрой Наташе Королевой на долгое время.