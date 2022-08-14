Орущая националистические лозунги мать Королевой смешала с дерьмом мужа дочери: Оказался г***!

Пенсионерка предусмотрительно вырядилась в цвета украинского флага – желтое платье и синенький платочек. Она вынесла выступающей букет цветов, артистка поблагодарила "маму Люду" и предложила сказать речь.
Людмила Порывай, путая русские и украинские слова, заявила, что сейчас на Украине все ее родные – сестричка и внуки, – и ее сердце болит за них. В конце своей речи мать Наташи Королевой проорала националистический лозунг, славящий Незалежную, от чего зал взорвался аплодисментами. Эту видеозапись пенсионерка не постеснялась опубликовать в личном блоге.
Правда, самую интересную часть она предусмотрительно вырезала. Впрочем, в интернете уже появилась полная версия выступления матери Наташи Королевой. Как оказалось, старушка пошла против дочери, смешав ее мужа Сергея Глушко (Тарзана) с дерьмом.
В видео Ирина Билык благодарит Людмилу Порывай за однозначную позицию относительно спецоперации России на Украине, а затем добавила: "А ваш зять оказался говном!". Судя по реакции, мать Королевой осталась довольна высказыванием, начала утвердительно мотать головой и смеяться. Напомним, Сергей Глушко публично поддерживает спецоперацию и радуется успехам военных.
В комментариях к видео с Людмилой Порывай народ выразил недовольство. "Хорошо устроилась", "Пипиц карьере дочки и внучку", "Кем вы были бы без России, не в России ли Наташа стала мегапопулярной? А сейчас продали свою родину, и Россию и Украину, живете где покомфортнее. Псевдопатриотки", "Хитра мамаша – на двух стульях пытается усидеть! Да не выйдет! О доче забыла? Карьеру-то ей, зятьку и внуку подпортила, и это мягко сказано", – написали недовольные.