"Недолго осталось": не смывший в унитазе Тарзан навалил зловонных фекалий к приезду Королевой

И хотя возлюбленные время от времени опровергают толки злых языков совместными фотографиями, отъезд хохотушки в Америку к матери в очередной раз спровоцировал разговоры. Наташа Королева заверила, что об эмиграции и побеге из России речи не идет – приезд обратно в Россию обязательно случится.
А в отсутсвие жены Сергей Глушко времени зря не теряет. Как известно, звездный стриптизер отошел от своих похотливых дел на сцене и теперь пишет картины, а иногда и стихотворения. Накануне танцор навалил зловонных фекалий – в переносном смысле, конечно.
Иначе творчество супруга Наташи Королевой охарактеризовать сложно, ведь в написанных им строках слишком много упоминаний испражнений, а также матерщины. Ни с того ни с сего Тарзан решил посвятить произведение "фашистским мордам" и буквально размазал их по стенке.
"...Но правда, как вода – всегда найдет дорогу! И смоет вас, говно смывает в унитазе. Недолго вам осталось, мрази", – написал в своем микроблоге Сергей Глушко.
Судя по всему, сам стриптизер свои испражнения не смывает, ведь, читая его шедевр, не сложно понять, что о них он знает все. "Говно смердит, орет и угрожает...", – охарактеризовал Тарзан.
К слову, патриотические выпады танцора поклонники нередко воспринимают как хайп. Причем его жену, бывает, обвиняют в том же – даже когда она рассказал о пожертвовании яйцеклетки другу-гомосексуалу. Однако, как передает РИА ФАН, ее приятель Денис Сорокин заявил, что Наташа Королева не пошла бы на такой ход ради пиара.