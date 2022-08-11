"Целый букет хворей": Кравец о состоянии разбитого параличом пенсионера Моисеева

Борису Моисееву идет 69-й год. Он давно прекратил сценическую карьеру – ведет жизнь простого пенсионера. Актриса и певица Алена Кравец поддерживает коллегу по сцене в этом стремлении.



"В декабре 2010 года Моисеев пережил инсульт, его ввели в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ, – вспоминает Кравец. – У Бори была парализована левая часть тела, в а больнице он провел несколько месяцев. Понятно, что после подобного с карьерой на сцене можно было забыть. Жизнь артиста – эта кочевая жизнь в состоянии перманентного стресса, недосыпа. И она точно не для пережившего инсульт пожилого человека".



"Через полтора года Боря отметит 70-летие, к которому он подходит с целым букетом хворей и недугов – у него хорошо работают не все мышцы лица и затруднена речь, – ни о какой сцене, гастролях тут и речи идти не может", – считает Алена.

"Борис хочет остаток жизни прожить в тишине – в свое удовольствие, – уверяет Кравец. – У него есть хорошая квартира в центре Москвы, приличные даже для Москвы доходы. С учетом доплат, льгот и авторских отчислений он, насколько я знаю, получает не меньше 150 тысяч в месяц. Детей и внуков у него нет, коллектив он не содержит – этой суммы ему вполне хватает на нормальную жизнь".

Кравец призывает всех оставить больного Борю Моисеева в покое. "Пусть артист живет в свое удовольствие – в Москве, в Юрмале, да где захочет, – говорит Алена. – Вспомните великую Марлен Дитрих, которая в 74 года упала и сломала шейку бедра. Потом она уже не могла нормально ходить и не хотела, чтобы кто-нибудь видел, как она хромает, опираясь на палку и скорчившись от боли. И она оставила свет, карьеру, сцену, практически не выходила из квартиры. Поэтому я вполне понимаю разбитого инсультом Моисеева – он устал от шумихи и хочет просто жизни обычного пенсионера".