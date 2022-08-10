"Просто дураки": Сташенко об украинских корнях, уехавших из России коллегах и отмене русской культуры

В Кирове продолжается Первый Вятский Открытый театральный фестиваль "На семи холмах", созданный Сергеем Новожиловым и проходящий при поддержке Правительства Кировской области с использованием гранта Российского Фонда культуры. Актриса театра и кино Оксана Сташенко привезла сюда комедийный спектакль "А как вы изволите поживать?", поставленный по двум рассказам Антона Чехова. Ее партнерами в этом проекте выступают Максим Колосов, Полина Райкина, Влад Канопка и Эдуард Флеров. Корреспондент "Дни.ру" перед спектаклем встретился со звездой фильмов "Джамайка" и "Возвращение Мухтара" в гримерной.



Сегодня Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Насколько, на Ваш взгляд, развлечения, комедии и праздники уместны в это время?

Если артист выходит на сцену театрального или концертного зала, а человек, у которого в жизни какие-то проблемы, сложности, тяготы, вдруг начинает этому артисты подпевать или следить за действием героя на сцене, то в этот момент забываются все неурядицы. Искусство спасает душу! Оно словно бы защищает ее от всего негативного, что может быть вокруг. Человек отключается от проблем благодаря тому, что происходит на сцене. Получается, что то, что делает артист – это своего рода лекарство счастья. Пусть хотя бы на час-полтора.

Вы очень много ездите по стране. На Ваш взгляд, начиная с 24 февраля люди на спектакли и концерты стали реже ходить?

Наоборот! Если раньше человек мог предпочесть дорогому билету покупку какой-то вкусной еды или красивой вещи, то сейчас слышу, как люди говорят: "А вдруг не будет завтра?" Им именно сейчас нужна эта пилюля счастья и радости, это духовное обновление, поэтому в залах всегда аншлаги. Конечно, мы никуда можем деться от тревожной новостной повестки, но мы не можем жить только ею – нужно и что-то светлое, доброе, радостное.

Но при этом многие артисты, выражая свой протест, уехали из страны – взять Хаматову, Дапкунайте, Галкина. Вы о таком же шаге не думали?

Никогда я жизни! Я – дочь своего народа. Я – дочь своей страны. Сейчас нашей стране сложно. И я обязана пройти вместе с ней весь этот непростой путь, выдержать все сложности. И если мой народ будет страдать, я буду страдать вместе с ним. Но буду при этом помогать другим людям. Знаете, я ничего после себя не смогу оставить – я не выдуваю вазы из стекла, не строю дома, не пишу картины. Все что я делаю – все забудется. Поэтому моя работа – дарить людям положительные эмоции, давать им отдушину. Артисты – они санитары, а это черная работа. Поэтому я не хочу и даже не пытаюсь понять тех, кто от этой работы бежит – уезжает из страны. Для меня это просто невозможно!

На Донбасс, который Россия стремится освободить и защитить, с благотворительным концертом поехали бы?

У меня очень сложный график и поездки туда пока не случилось, хотя меня туда и звали, и я сама хотела. Страха у меня никакого нет при этом, я про это даже не думаю. Артисты – они такие странные люди. Я, например, не умею плавать, а в фильме "Марфа и ее щенки" прыгал из лодки прямо на дно! Я боюсь лошадей, а трижды на них снималась.

Фамилия Сташенко – украинская. Как Вы связаны с Незалежной?

Моя мама Ольга Федоровна со своим родным братом Андреем уехали из Украины в Самару (тогда – Куйбышев) в 1957 году. А у меня на Украине снималось 80-процентов фильмов, я часто бывала там на фестивалях. И муж у меня – тоже украинец.

Случается с ним дома о текущей ситуации спорить?

Нет, мне повезло. Мой супруг – человек Советского Союза. Мы с ним дуем в одну дуду, смотрим в одном направлении. Понимание и оценка происходящего у нас общие.

Не могу не спросить про отмену русской культуры, которая сегодня происходит в мире...

Да дураки просто! Те, кто отменяет русскую культуру, проходят обратную эволюцию – не от обезьяны к человеку, а от человека – к червю. Как себе можно представить музыку без Шаляпина, Чайковского, Гергиева? Как себе можно представить живопись без Васнецова, Кандинского, Репина? У них не может быть национальности – их талант принадлежит Богу и миру. И отменять русскую культуру – все равно, что отменять Бога.

А риск того, что россиянам получать визы и выезжать в Европу запретят, Вас не страшит?

У меня родственники живут в Голландии. И они мне еще лет пять назад рассказывали, что после 18 часов они стараются на улицу не выходить, потому что там мигранты и может быть опасно. А если ты пожалуешься, что тебе побили они или обокрали, то тебе же еще и штраф выпишут за разжигание розни. Зачем мне такая Европа? Мне туда не надо. Я еще не была в Томске, Якутске, в Улан-Удэ. Моя страна – это несколько Европ! Население Европы составляет всего 9 процентов от населения Земли. И только эти 9 процентов от нас отвернулись. А остальной мир – это несколько миллиардов человек! – с нами. Это куча стран, куда можно поехать, если хочется чего-то необычного. Хотя у нас самих такого предостаточно – свежайшая икра на Сахалине, верблюжье молоко в Калмыкии, цветущие лотосы в дельте Волги, место встречи преподобного Трифона с Матерью Божией, которое мне показали в Кирове. Только успевай ездить и удивляться!