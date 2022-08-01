"Сделай срочно аборт!": барахтающейся в рвоте брошенке Барановской выдали суровый наказ

Юлию Барановскую многие телезрители узнали по шоу "Мужское / Женское", которое она долгое время вела на Первом канале.

Как ведущей программы Юлии Барановской пришлось столкнуться с множеством жутких, но вполне реальных историй. Вместе с соведущим Александром Гордоном женщине удавалось не раз помогать россиянам в решении их непростых вопросов. Сегодня программа "Мужское / Женское" не выходит в обычном режиме, но поклонники Барановской с нетерпением ждут, когда смогут вновь увидеть звезду на месте ведущей шоу.

К счастью, у интернет-пользователей есть возможность пересматривать старые выпуски передачи с Барановской. В одном из выпусков зрителей поразила история девятилетнего мальчика и его мамы из Татарстана. Женщина отхлестала сына прутом за отказ учить стихотворение. А когда мальчика забрали из семьи, она оказалась готова на все, чтобы вернуть сына и даже пришла в студию "Мужское / Женское".

Юлии Барановской пришлось выслушать много мнений о несчастной героине. Далеко не все из них были лестными – телеведущей и гостям в студии пришлось, образно говоря, барахтаться в рвотных массах услышанного. Оказалось, что и отец мальчика был с диагнозом и воспитывался в интернате. При этом героиня шоу все равно решилась от него родить, хотя ее отговаривали.

"Срочно сделай аборт!" – выдала суровый наказ гостья из Татарстана Барановской, вспоминая свое прошлое.

Женщина не послушала советчика и родила сына, так как возраст уже не позволял откладывать материнство. Позже так получилось, что в семье стало применяться насилие. Как сложилась судьба героини и ее сына теперь – неизвестно.

Напомним, что Юлия Барановская и сама хорошо знакома с трудностями, хоть и далекими от того, что испытали ее герои. Когда-то телеведущая осталась брошенкой с тремя детьми после того, как от нее ушел гражданский муж. Наверняка истории многих героев отзываются у Юлии Барановской болью в сердце.