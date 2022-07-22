"Любимый человек": Барановская раскрыла правду об отношениях с Лепсом

Юлия Барановская и Григорий Лепс великолепно смотрятся вместе, считают фанаты.

После развода с российским футболистом Андреем Аршавиным телеведущая Юлия Барановская долгое время оставалась одна. Многодетная мать успешно самостоятельно воспитывает трех детей от спортсмена – Артема, Яну и Арсения. Последним ребенком она забеременела как раз в тот момент, когда Аршавин ее бросил.

Фанаты искренне болели за Юлию Барановскую и желали ей поскорее найти новую любовь. Недавно в Сети начали появляться слухи о том, что ведущая наконец не одна.

Речь шла о недавно разведенном певце Григорие Лепсе. Поговаривали, что. якобы именно из-за Юлии Барановской он бросил свою жену после многолетнего брака. С тех пор этот вопрос не дает покоя поклонникам Барановской. Многие считают, что артисты прекрасно смотрятся вместе.

На днях Барановская решила расставить все точки над i, ответив на интересующие фанатов вопросы.

"Друзья мои, всем привет. Читаю ваши комментарии о том, что вам было бы интересно видеть в моем телеграм-канале. Вопрос про вторую половину мне понравился. Вот где моя вторая половина? Вот одна здесь и вторая здесь. Все мои половины на месте. Считаю, что каждый человек целостный сам по себе. на вопрос, есть ли у меня в данный момент молодой человек, мужчина, партнер, любимый человек, отвечаю честно: нет", – сказала Барановская.

