Роман Лепса и Барановской накрылся медным тазом по вине Собчак: Это стало точкой невозврата

Поклонники Григория Лепса долгое время обсуждали его отношения с Юлией Барановской.

Фанаты были уверены в том, что пара вместе и даже недавний развод Григория Лепса объясняли этой скандальной интрижкой. Однако на днях Барановская опровергла слухи, заявив, что у нее никого нет. Тогда журналисты попытались разобраться, почему этот роман накрылся медным тазом. Оказалось, что отчасти виновата в этом Ксения Собчак.

Петербургские светские дамы объяснили "КП", что звездная интрижка дважды оказывалась под ударом и второго уже не выдержала. В первый раз это случилось, когда обо всем узнала законная жена, во второй раз – когда новость стала достоянием общественности по вине Собчак, получившей цитирование в популярном телешоу.

"В эфире из уст Собчак на всю страну прозвучало: Лепс встречается с Барановской. Это стало точкой невозврата…" – объяснил источник.

После того, как все вылезло наружу, экс-возлюбленная Аршавина снискала дурную славу. Если раньше брошенную футболистом многодетную мать жалели в Сети, то теперь она стала вызывать возмущение. Да и Лепсу такой выбор не простили, так как телеведущая была вхожа в дружеский круг. В результате пара не выдержала широкого обсуждения и даже осуждения своей личной жизни и несколько месяцев назад прекратила отношения.

Как пишет "КП", теперь обе звезды одиноки. 37-летняя Юлия Барановская целиком погрузилась в детей и в работу. Что касается недавно отметившего 60-летие Григория Лепса, то его окружение очень надеется, что жена еще сможет простить загулявшего музыканта и супруги вновь воссоединятся.