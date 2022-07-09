"Что-то с рынка": нацепивших несуразное тряпье Тарзана и Королеву оплевали с головы до ног

Недавно 52-летний Тарзан и 49-летняя Наташа Королева появились на премьере фильма "Булки". На красную дорожку знаменитая пара вышла в нелепых нарядах, за что были высмеяны в Сети. Стилист Ирина Агапончик объяснила, что не так с образами известных артистов.
По словам эксперта, Королевой не стоит одеваться как "девочка-припевочка" – надевать платье в цветочек, розовые серьги и обувь на танкетке, которая считается устаревшей. Нелепости добавляет просторный черный пиджак с принтом в виде руки со средним пальцем, отметила стилист. Фото публикует BLITZ+.
Агапончик считает, что Наташа никогда не отличалась дорогим вкусом в одежде. Впрочем, Тарзан тоже выбрал наряд не по возрасту. Муж певицы надел штаны розового цвета, который нынче в моде, но только в том случае, если он представлен в действительно дорогой брендовой вещи. А на стриптизере "что-то с рынка". В общем, эксперт, можно сказать, оплевала пару, которая нацепила несуразное тряпье, с головы до ног.
Ранее Наташа Королева пожаловалась фанатам, что у нее снова начались проблемы со здоровьем. Накануне выступления в столице супруга Тарзана подхватила опасный вирус. Подробнее об этом писали "Дни.ру".