Заразит всех людей: усыпанная красными пятнами Королева инфицировалась неизвестным вирусом

49-летняя российская певица Наташа Королева пожаловалась поклонникам в своем аккаунте, что у нее снова начались проблемы со здоровьем. Накануне выступления в Москве и гастролей в городе Березовский артистка подхватила опасный вирус.
Все началось с боли в горле и кашля. С первых же симптомов Наташа Королева приступила к лечению. Она показала фанатам, как дышит при помощи ингалятора с маслом чайного дерева. Этот способ не раз помогал ей быстро встать на ноги.
"Закон подлости! Где-то подхватила вирус в такую жарищу", – рассказала певица в своем аккаунте.
Наташа Королева при этом самонадеянно отметила, что не отменяет выступления и все равно споет для своего зрителя, пусть даже заразная. А ведь от нее подхватить опасный вирус может весь зал.
Ранее Наташа Королева показала фанатам испещренное красными пятнами тело. Как выяснилось, в последнее время певица страдает от непонятной аллергии, которая возникает буквально на пустом месте. Симптомы напоминают крапивницу. Медики не могут точно сказать, от чего и почему возникает такая аллергия. Она зависит от множества факторов и порой трудно поддается лечению.