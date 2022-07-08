"После бурной ночи": Порвавшая трусики Чехова вывалила свой срам при всем честном народе

Не секрет, что телеведущая получила широкую известность благодаря телепрограмме "Секс с Анфисой Чеховой", где она предстала в образе сексуальной грудастой красотки.



Даже после закрытия шоу долгое время диву ассоциировали с ним, а сама она пыталась отойти от надоевшего амплуа и даже начала скромнее одеваться. Однако с концами, судя по всему, вытащить из Анфисы Чеховой самый первый ее образ на телевидении не получилось.

Время от времени в ее голове что-то происходит, и она вдруг выкладывает в своем микроблоге откровенные снимки. На этот раз артистка опубликовала кадр, на котором предстала практически голая: на ее теле красуются лишь белый бюстгальтер и такого же цвета трусики. Как оказалось, пикантное фото она опубликовала не случайно: как призналась сама теледива, только так она может привлечь внимание к стихотворению, которое сочинила сама и разместила под снимком.

В сочиненных строках она, можно сказать, вывалила свой срам при всем честном народе, которого могла бы стыдиться. Ведь артистка в рифму поведала о минутах после секса с мужчиной, который, судя по финалу стихотворения, был одноразовым. "И за стрелками скоро в рассвет разбежимся и мы", – написала ведущая.

Безусловно, поклонники оценили написанные кумиром строки. Кто-то даже стал выдумывать обстоятельства описанной в произведении ситуации. "Это что, после бурной ночи с арабом?" – написал кто-то в комментариях. Но не смогли пользователи пройти мимо нижнего белья теледивы. Например, какой-то знакомый Анфисы Чеховой в шутку предложил порвать на ней трусики "как в прошлый раз" и разыграть среди фанатов.