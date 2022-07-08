Машина влетела в стену и взорвалась: поклонники Литвиновой в шоке от страшной ночной автоаварии

Во Франции "богиня" российского кино участвует в модных показах, снимается в фотосессиях и посещает модные премьеры. Очередная – "Черный монах" в постановке Кирилла Серебренникова – состоялась на театральном фестивале в Авиньоне.
"Впереди еще 8 спектаклей каждый день. Игра на трех языках. Титаническая работа русских артистов . Встретила тут в главной женской роли одну из своих любимец актрису Вику Мирошниченко – играет огромные тексты на немецком! Месяцы репетиций. Кирилл – трудоголик, – делится впечатлениями Рената. – И удивительная перемена энергии в этом его спектакле – он воскрыляет, а не убивает. Как меня обычно".
Но после спектакля случилось страшное. "Какой-то парень на наших глазах влетает на машине в стену, с задымлением взрываются подушки безопасности, – шокировала Литвинова поклонников рассказом в соцсетях. – А тебе как-то радостно после увиденного – что–то такое новое мне открывается в Кире, по-моему, он здесь стал счастлив".
Стоит заметить, что автоавария, случившаяся на глазах Литвиновой, не имела смертельного исхода – парню удалось выжить. Сама же Рената машину не водит, пользуется услугой личного водителя.