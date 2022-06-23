Мама: обколотую 21-летнюю дочь Литвиновой сняли в центре Парижа

В июле Ульяне исполнится 21 год. Обучаясь в Париже и Лондоне, девушка освоила французский и английский языки, начала учить испанский и фламандский. Унаследовала артистичность матери, снялась в нескольких фильмах, участвовала в модных показах.
Связь с матерью у девушки, очевидно, так сильна, что она даже сделала на юном теле татуировку – слово "Мама" в пронзенном стрелой сердце и голубого ангела рядом.
Судя по снимку, который появился в Телеграм-канале Литвиновой, у ее наследницы в парижском тату-салоне была обколота значительная часть тела. "К вопросу о татуировках, которые делают дети – моя Уля", – лаконично написала главная "богиня" российского кино.
"Какие у вас с дочерью чудесные отношения", "Дорогого стоит! Значит, Вы – отличная мама и друг", "Татушка, за которую точно потом не будет стыдно", "Всем мамам такую дочку и всем дочерям такую маму", "Как это трогательно!" – умиляются многочисленные подписчики канала Ренаты. Но саму ее просят не делать на теле никаких татуировок. Мол, она и так прекрасна!