Мама: обколотую 21-летнюю дочь Литвиновой сняли в центре Парижа

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Тогда же у многих российских звезд начались внезапные отпуска и спешные отъезды за границу. 55-летняя актриса театра и кино Рената Литвинова обосновалась в Париже, где живет ее единственная дочь Ульяна Добровская.



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