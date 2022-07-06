"Светлая память": 46-летнюю Канделаки пришибло смертью

Поклонники льют слезы на официальной странице Тины Канделаки.

Российская телеведущая Тина Канделаки шесть лет возглавляла федеральный спортивный канал России "Матч-ТВ" и являлась генеральным продюсером канала, а также генеральным директором холдинга "Газпром-медиа". "Матч-ТВ" стал для нее настоящим детищем, в него она вложила свою душу. Далее Канделаки ушла на повышение, но продолжила заниматься развитием спортивного телеканала.

Сегодня в своем аккаунте "Телеграм" Тина Канделаки огорошила фанатов прискорбной вестью о том, что не стало Владимира Кузнецова. Ведущая призналась, что этот человек был важной фигурой в жизни спортивного канала. Ведущую буквально пришибло смертью нечужого человека. Изначально запись была опубликована в аккаунте телеканала "Матч-ТВ", Тина Канделаки сделала репост.

"Владимир Александрович невероятно много сделал для нашего спортивного телевидения. Он работал на Матч ТВ со дня основания канала, а вообще в спорте с 1991 года. Светлая память", – написала убитая горем Тина Канделаки.

Поклонники поддержали Тину Канделаки и тоже выразили свои соболезнования в связи с кончиной Владимира Кузнецова. "Соболезнования родным"; "Хороший был человек", – написали фолловеры.