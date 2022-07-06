"Развод": брак Николаева и Проскуряковой оказался шатким

Эксперт назвала возможную причину разрыва Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой.

62-летний Игорь Николаев и 39-летняя Юлия Проскурякова счастливы в браке уже 12 лет. Судя по публикациям супругов в Сети, в их жизни все хорошо и царит гармония. С этим согласна таролог, нумеролог и психолог Элена Гамаюн. По ее словам, брак композитора и артистки крепкий благодаря их энергиям. Мол, они оказывают благоприятного воздействие друг на друга.

Проскурякова – женственная, семейная и верная своему любимому женщина. Она будет рядом с избранником до тех пор, пока тот будет проводить время в семье, заботиться о ней, видеть в ней красавицу и оставаться настоящим партнером. А если учесть, что Николаев – именно такой человек и полностью удовлетворят свою супругу, то становится очевидно: этот брак продлится долго.

Однако сложно сказать, что союз Игоря и Юлии нерушим и длиною в вечность, потому что нельзя забывать о завистниках, которые могут навести порчу и разрушить то, что объединяет знаменитую пару. Значит, этот образцовый брак можно называть шатким, поскольку музыкант и артистка не смогут противостоять черной магии.

"Могут недоброжелатели и порчу на развод сделать, оказать негативное магическое влияние. Если таких воздействий на пару не будет, я думаю, что все у них будет в порядке", – сказала Гамаюн.

Напомним, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова воспитывают общую дочь Веронику. Девочка появилась на свет в 2015 году.

