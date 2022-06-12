"Ого!": Вышвырнутый за измены Игорь Николаев вернулся к маме

Главная женщина в жизни каждого мужчины — это мама. Что бы ни случилось, она принимает свое чадо с распростертыми объятиями в отличие от жены. Именно поэтому даже взрослые дядьки так любят прижиматься к материнской груди. Вот и Игорь Николаев решил вернуться к истокам.
12 июня родительнице артиста Светлане Митрофановне исполнилось 84 года. Словно безусый юнец, композитор отметил это событие на зависть окружающим. Мужчина разместил в соцсетях снимок, на котором нежно прижимается к имениннице. Удивительно, но выглядят они практически ровесниками.
Так, спустя годы, Игорь Николаев не забывает ту самую, что учила его уважать и любить женщин. При этом в молодости артист набил немало шишек. Наташа Королева вышвырнула его из своей жизни, поскольку устала терпеть измены. Осознав большую ошибку, певец нашел счастье с Юлией Проскуряковой и пока старается ей угождать.
Пользователи Сети похвалили маэстро за оказанное матери почтение и оставили теплые пожелания. Они не поскупились на поздравления.
"Ого! У Вас сегодня целых три праздника: день рождения мамы, День России и Троица!", "Здоровья Вашей маме и долгих лет", "Всего самого доброго и прекрасного!" — написали Игорю Николаеву в личном блоге.