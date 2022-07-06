У всех на глазах: Шаловливый холостяк Басков обтерся гениталиями о знойную красотку

Николай Басков все никак не может покинуть список холостяков российского шо-бизнеса.

Как известно, знаменитый певец пока не может похвастаться успехами в личной жизни: в свои 45 лет он так и не обзавелся женой и детьми. Но артист не унывает, а недавно и вовсе признался, что готов к семье: Николай Басков завершает ремонт в своем роскошном особняке, куда мечтает поселиться со будущей супругой.

Теперь народ, очевидно, гадает, кто станет избранницей знаменитого блондина. На днях певца застукали в компании таинственной незнакомки. Сейчас артист отдыхает в Турции – собственно, там его и сняли в жарких объятиях со спутницей. В Сети появилось видео, на котором музыкант запечатлен в одном из заграничных отелей. Рядом с ним стоят две женщина, и внезапно дамочка в белом легком платье сливается с певцом в горячем танце.

Николай Басков сначала просто двигался под музыку, а потом начал качать нижней частью своего тело и на чуть согнутых коленях эротично опускаться вниз, как бы обтираясь своими гениталиями о таинственную незнакомку. Судя по всему, на фоне отдыха под палящим солнцем у артиста очень шаловливое настроение!

К сожалению, разглядеть детально спутницу певца на видео сложно: ее лицо закрыто очками, а волосы – шляпой. Но по фигуре понятно, что она – знойная красотка! Однако не ясно, кем приходится артисту дамочка в белом, и почему Николай Басков не постеснялся у всех на глазах устроить с ней такие горячие ласки.