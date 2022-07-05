"Пропало стремление": Беспечный Виторган удрал от несчастной пассии прямо перед ЗАГСом

Еще зимой Максим Виторган внезапно пропал из поля зрении публики.

Социальные сети бывшего мужа Ксении Собчак молчат, а сам он не появляется ни в кино, ни на светских мероприятиях. Позже пошли разговоры о том, что Максим Виторган укатил в Израиль, оставив тут свою новую возлюбленную Нино Нинидзе.

К слову, пассия актера находится в Москве, откуда делится с поклонниками своими мыслями. В социальных сетях артистки нередко появляются печальные публикации, читая которые, напрашивается вывод о том, что звезда театра и кино несчастна. К тому же не до конца понятно, что происходит в ее отношениях с экс-супругом Ксении Собчак: закрадываются подозрения, что они трещат по швам.

Накануне Нино Нинидзе опубликовала в своем микроблоге очередной грустный пост. Девушка поделилась с поклонниками мыслями о том, что в последнее время не понимает цели своей жизни. Как оказалось, пассия Максима Виторгана испытывает моральный упадок, и теперь не может планировать свои дни наперед.

"Есть инстинкты, желания, некие эмоциональные проявления… но совсем пропало стремление к чему либо", – откровенно призналась Нино Нинидзе.

Поклонники поспешили поделиться советом с несчастной актрисой. И один из комментариев пользователей оказался весьма странным: в нем женщина заявила, что у артистки есть муж, ради которого ей надо жить. И это, по ее мнению, Максим Виторган. Однако выйти замуж за экс-возлюбленного Ксении Собчак, насколько известно, она не успела. Ведь забивший на свою пассию беспечный актер удрал от нее прямо перед тем, как фанаты стали отправлять парочку в ЗАГС.