"Прямо нимфа": Фото молоденькой Шукшиной с голой грудью вызвали ажиотаж

Поклонники привыкли видеть Марию Шукшину скромной и сдержанной в любом периоде ее жизни.

Актрису редко встретишь в экстравагантных нарядах, что уж говорить об откровенных фотографиях, которыми грешат ее коллеги по цеху... Их у нее, кажется, никогда не было. Поклонники уже, наверное, и не ждут чего-то подобного от артистки, ведь с 55-летней Марии Шукшиной, можно сказать, песок сыпется.

Зато молоденькая дочь актрисы оказалась не такой скромной. 33-летняя Анна, к слову, не прочь удивить публику. Чего только стоит ее заявление о том, что она всю свою жизнь грезила о мужеподобной фигуре. И девушка не бросила свою мечту: большую часть своего времени она проводит в спортивном зале, где занимается изнурительными тренировками, чтобы стать настоящей бодибилдершей!

В конце концов наследница Марии Шукшиной изменилась до неузнаваемости, растеряв женственные черты. Из них у нее осталась лишь грудь, которой накануне она блеснула на на новых снимках в своих социальных сетях. Анна запечатлена в реке, одетая в яркий красный купальник, который слегка оголяет ее роскошную грудь. Как оказалось, спортсменка набирала вес, чтобы в начале августа приступить к сушке.

Новые фотографии, как передает РИА ФАН, моментально вызвали ажиотаж среди поклонников. Пользователи принялись осыпать Анну комплиментами.

"Прямо нимфа. Мощно выглядите! Представляю какая красота будет после сушки!" – написали под публикацией дочери Марии Шукшиной фанаты.