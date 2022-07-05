Почти 40-летняя жена Николаева поразила честным фото: Без фотошопа и фильтров

Избраннице 62-летнего Игоря Николаева Юлии Проскуряковой уже в следующем месяце исполнится 40 лет.

Супруга знаменитого певца не сидит без дела. Женщина строит собственную артистическую карьеру и часто делится с подписчиками кадрами со съемок. Накануне жена Игоря Николаева показала в соцсетях себя с пробой грима для какого-то нового проекта. Как оказалось позже, это было максимально честное фото.

Юлия Проскурякова предстала в образе простой женщины с аккуратной прической и очень естественным макияжем. Жена Николаева призналась, что в последнее время ей достаются строгие или даже очень строгие героини. Юлия поинтересовалась у поклонников, идет ли ей образ такой женщины.

Фолловеры Проскуряковой решили, что такой образ актрисе очень к лицу. Люди оказались поражены тем, что даже на таком фото 39-летняя артистка выглядит почти как девочка. С другой стороны, кто-то решил, что грим строгой женщины несколько старит Юлию.

"Это потому, что без фотошопа и фильтров. Женщина в 40 вряд ли будет выглядеть на 20," – честно ответила жена Николаева.

Такая искренность и спокойное принятие собственного возраста еще больше поразили поклонников актрисы. Люди отметили, что именно за это они и любят Проскурякову, которая, по мнению фанатов, все равно прекрасна и не выглядит старше 28 лет.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как кинутый женой Игорь Николаев представил новую невесту.