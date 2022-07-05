Тайное стало явным: невестка-стриптизерша слила правду о сыне Королевой

Наташа Королева души не чает в своем 20-летнем сыне Архипе.

Наследник звезды уже довольно давно счастлив в отношениях со своей избранницей Мелиссой Волынкиной, которая славилась как стриптизерша. Молодые люди сначала попытались построить свое гнездышко в доме Наташи Королевой и Тарзана, но потом решили съехать в отдельное жилье – скромную однушку в хрущевке без лифта.

Еще около года назад в Сети распространились слухи о том, что сын Королевой и Глушко официально женился на своей стриптизерше. Поводом тогда стало видео Людмилы Порывай, на котором звездный наследник засветил обручальное кольцо. Наташа Королева поспешила опровергнуть слухи, заявив, что ее сын еще слишком молод для того, чтобы создавать настоящую семью.

Теперь же невестка-стриптизерша, кажется, решила в свою очередь опровергнуть слова знаменитой свекрови или же просто случайно слила правду о ее сыне – Мелисса показала крупным планом своего возлюбленного с тем самым обручальным кольцом на безымянном пальце правой руки.

Тайное стало явным во время речной прогулки влюбленных. Как пишет "КП", похоже, бывшая стриптизерша из Новокузнецкой области уже счастлива в браке с звездным наследником. Впрочем, напомним, что официального подтверждения ни Королева ни ее сын так и не давали.

Ранее возбужденная Наташа Королева рассказала о своем первом разе.