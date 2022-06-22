"27 сантиметров!": возбужденная Королева рассказала о своем первом разе

Накануне певица продемонстрировала это в очередной раз в своих соцсетях. Наташа Королева записала видео, в котором рассказала о своем первом разе.
"Первый раз я его увидела в конце 90-ых... Такой большой, красивый," – загадочно начала звезда.
В красках возбужденная певица описала свои положительные эмоции от того опыта.
"27 см!" – продолжила хвастаться женщина, сохраняя интригу.
И лишь потом Королева призналась, что речь шла о велосипеде. Оказалось, что певица очень любит велопрогулки и считает их невероятно полезными для здоровья. Звезда представила фолловерам своего любимого двухколесного друга и призвала всех последовать ее примеру для поддержания жизненного тонуса и обретения просто королевской бодрости.
Наташа Королева действительно пребывает в хорошей форме и в прекрасном настроении. Как сообщил портал "Вести Подмосковья", недавно исполнительница прошла оздоровительный марафон в одном из санаториев Ставрополья и теперь гордится обновленной фигурой.
Возвращаясь к теме велосипедов, напомним, что у президента США Джо Байдена недавно случился негативный опыт общения с двухколесным другом. Как рассказал телеканал "Царьград", Байден вместе со свитой отправился на показательную велопрогулку, но уже доехав до финиша, неожиданно свалился с велосипеда. Судя по всему, инцидент произошел из-за резкого ухудшения самочувствия политика.
Таким образом, любимый Наташей Королевой велосипед в некоторых случаях может представлять опасность на дорогах. Если же речь идет о детях, то им и вовсе нужно быть особенно внимательными и осторожными – о главных правилах безопасности детей на дорогах рассказало "Радио 1".