Длинная коса и яркий макияж: Королева ошарашила видом непутевого сына

Фанаты певицы давно знают и любят песню "Дельфин и русалка", которую она исполняла еще вместе с Игорем Николаевым. Спустя много лет Наташа Королева порадовала народ одноименной композицией, в которую привлекла уже своего взрослого сына от Сергея Глушко. Сегодня на ютуб-канале звезды вышел клип на эту песню – в преддверии своего дня рождения Королева сделала сюрприз для фанатов.
Появившийся в ролике Архип Глушко ошарашил поклонников матери своим видом. Молодой человек предстал в клипе с длинной косой и необычным макияжем на лице. По сюжету романтичного видео, сын Королевой встречает в море прекрасную русалку. Часть действия разворачивается под водой – выглядят такие съемки очень эффектно.
Пользователи довольно благосклонно отнеслись к участию в клипе Глушко-младшего, которого прежде не раз называли непутевым после его выступлений. Люди предположили, что яркий макияж на лице молодого человека – дело рук его возлюбленной, которая прежде была стриптизершей, а потом стала осваивать мастерство визажиста. Избранница уже не раз делала Глушко-младшему яркие образы. Поклонники Королевой даже выразили надежду на то, что звезда наконец благосклонно взглянула на потенциальную невестку и таким образом привлекла ее к общему делу.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как непутевый сын Наташи Королевой опозорился в театре.