"Внебрачные дети": Раскрыты причины спешного оформления наследства вдовой Шатунова

Адвокат объяснил, зачем вдове Юрия Шатунова такая спешка с наследством.

Не успела еще страна оплакать Юрия Шатунова, как его вдова спешно начала процесс вступления в права наследства. Солист группы "Ласковый май" оставил после себя целое состояние. Так, на него записаны квартира в столице, дом в Германии, а также апартаменты коттедж в курортном городе Сочи. По словам директора артиста, его супруга сейчас оформляет документы. Он отметил, что вступают в права наследства через шесть месяцев, однако заранее нужно подготовить все бумаги и подать их.

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Фанаты звезды недоумевают, зачем же вдове Шатунова понадобилась такая спешка? По этому поводу высказался Андрей Князев. По словам адвоката, жена Юрия таким образом хочет обезопасить отпрысков. Так, чем раньше она этим займется, тем будет лучше для их семьи. Юрист отметил, что могут объявиться люди, дававшие деньги в долг, или вообще дети, о которых никто не знал. "Могут появиться реальные и нереальные внебрачные дети", – говорит Князев.

Напомним, кумир миллионов умер двадцать третьего июня от разрыва сердца. Новость стала шоком для россиян, никто не мог понять, почему у такого молодого и, казалось бы, здорового мужчины случился инфаркт. Многие фанаты артиста обвинили в этом Андрея Разина. Мол, сердце Шатунова не выдержало переживаний из-за судебных разбирательств, которые он вел с продюсером.