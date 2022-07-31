"Не жить мне": прощальные слова безнадежной Булановой довели народ до дрожи

Татьяна Буланова поразила народ в самое сердце.

Татьяна Буланова всегда была обладательницей яркой внешности, ее красотой восхищались миллионы. Однако за последнее время вокалистка сильно изменились – буквально до неузнаваемости. Недавно звезда появилась в эфире одного из телешоу, чем вызвала настоящий шок у фанатов. Поклонники заметили, что артистка заметно прибавила в весе.

Некоторые даже посчитали, что теперь артистка безнадежна, ведь в таком возрасте крайне трудно вернуть форму, а потому она уже не станет моделью, как раньше. Кто-то же вообще решил, что звезду пора списывать в утиль.

Накануне певица вновь посетила одну из программ на федеральном канале. Буланова стала приглашенной звездой передачи "Песни от всей души". Она исполнила проникновенную песню советских времен "Прощайте, скалистые горы". Татьяна настолько чувственно пела, что возникало ощущение, будто это именно она расстается с любимым местом и произносит им прощальные слова. "Я знаю, друзья, не жить мне без моря", – душевно и душераздирающе спела вокалистка.

Выступление артистки, произнесенные ею прощальные слова буквально довели народ до дрожи. Присутствующие в зале гости завороженно наблюдали за Булановой, не отводя от нее глаз. Голос звезды настолько отозвался в сердцах людей, что они даже начали подпевать и рукоплескать ей.

Кстати, эта песня вызвала ностальгические воспоминания даже у Андрея Малахова. По словам телеведущего, его отец плакал, слушая ее. Вспомнив об этом, он почтил память своего покойного родителя.