"Ангел приснился": Предавшийся ласкам с израильским красавчиком Шифрин заговорил о смерти

Еще недавно Ефим Шифрин делился счастливыми моментами с отдыха, как вдруг встревожил фанатов словами о смерти.

Ефим Шифрин накануне укатил в Израиль. Там живет его семья, а потому отпуск мужчина старается проводить с близкими людьми. За границей артист приуныл да так, что даже начал говорить о смерти.

В микроблоге мужчина опубликовал рассуждения о загробном мире в духе былинного эпоса. Артист отметил, что об этом он начал думать давно – еще в восьмидесятых годах. "Ангел мой – опят мне приснился", – пишет Шифрин. Далее было сказано, что его душа стремится к Боженьке: туда, где можно летать. Мысли о высоком он сопроводил архивным снимком, на котором он запечатлен еще в молодости. Звезда сидин на скамейке и печально смотрит куда-то вдаль.

Стоит отметить, что столь печальные размышления кажутся странными, поскольку Шифрин весьма неплохо проводит время в Израиле. Например, еще недавно он рассказывал о своем впечатлении от моря, а также о радости от встречи с израильским красавчиком – псом Леоном. В своем микроблоге он показал, как предается ласкам с мохнатым другом, чем вызвал восторг у подписчиков. Пользователи Сети восхитились милой собакой и даже отметили, что они чем-то похожи с артистом. "Ух, какой", – написал один из фанатов.