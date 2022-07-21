"Человек умирает": 76-летний Петросян резко приблизился к смерти

Фанаты навсегда запомнят ушедшего в мир иной любимого и острого на язык юмориста.

Евгений Петросян принадлежит к старой школе российских юмористов. Пик его карьеры приходится на 70-е годы. В одной гвардии с ним такие легендарные юмористы как Михаил Задорнов, Аркадий Райкин, Михаил Жванецкий, Ефим Шифрин, Роман Карцев. Постепенно это поколение интеллигентных шутников уходит... На смену им приходят новые дерзкие и порой даже похабные комики, которые зарабатывают себе имя ценой хайпа.

21 июля Евгений Петросян резко приблизился к смерти, он понял ее обстоятельства. Раньше смерть казалась ему концом всего, но мужчина приблизился к ее пониманию, благодаря покойному другу.

Россия вспомнила в этот день о прославленном советском и российском юмористе, выступления которого молниеносно разлетались на цитаты и веселили всю страну от мала до велика.



В этот день писателю сатирику Михаилу Задорнову исполнилось бы 74 года. Но в 2017 году звезды не стало. Он умер после продолжительной борьбы с раком.

Евгений Петросян вспомнил добрым словом своего друга и коллегу по сцене. В своем телеграм-канале он посвятил ему публикацию.

"Поздравляю всех любителей юмора и почитателей таланта этого уникального художника. Царствие Небесное человеку, который мог видеть с юмором даже вперед! Надо сказать, что Задорнов подтвердил нам мысль о том, что человек умирает только тогда, когда о нем забывают. Мы его не можем забыть! Сегодня он наиболее цитируемый сатирик-юморист в медийном пространстве. Это означает, что он продолжает быть с нами", – написал Петросян.



Юморист отметил, что в 1995 году написал вместе с Задорновым фельетон под названием "Весело живем" (первый из серии этих фельетонов). Многие фрагменты оттуда остались актуальными.