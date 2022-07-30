Перекошенное тело Бузовой без штанов обнаружили посреди дороги: Помянем

Ольга Бузова отправилась на отдых в Краснодарский край, но, кажется, что-то пошло не по плану.

В личном блоге поющая ведущая опубликовала серию видео, на которых продемонстрировала подтянутое тело в слитном оранжевом купальнике. Видимо, артистке настолько понравилось собственное отражение и ощущение в стильном предмете гардероба, что она решила показать его вообще всем, кто встретится на ее пути.

По делам в Краснодарском крае Ольга Бузова перемещалась на машине. В какой-то момент звезда вышла из авто, встала посреди дороги и продемонстрировала свое перекошенное тело без штанов. Звезда изогнулась в соблазнительной позе, выставив пятую точку ближе к камере, снимавшей ее из салона машины.

Покрутившись посреди улицы Ольга Бузова со смехом зашла обратно в транспортное средство. Правда, народу в комментариях, судя по всему, не до смеха. Оголившуюся артистку разнесли в пух и прах, посоветовав хоть иногда думать головой.

"Чудовище!", "Совсем уже с ума сошла", "А кроме жопы больше нечего показать?", "Совсем сдурела", "Вот вроде местами адекватная девушка, а как выкинет, так хоть плачь", "Это уже диагноз", "Как ей перед родителями не стыдно", "Нутро не спрячешь, оно наружу лезет", "Помянем", – написали в комментариях.