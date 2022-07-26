"Моя пуговка": 36-летняя Бузова показала маленькую дочку

Ольга Бузова восхитила своих многочисленных фанатов.

В свои 36 лет Ольга Бузова не замужем и не имеет детей. При этом поющая ведущая не скрывает, что семейные ценности для нее превыше всего. Знаменитая блондинка надеется, что после пережитых ею любовных неудач у нее еще получится построить крепкое семейное счастье и, конечно же, когда-нибудь стать мамой.

Пока же экс-ведущую "Дома-2" можно смело назвать лишь мамой очаровательной собачки Евы. Блондинка не чает в питомице души. Недавно Бузова вернулась в Москву со съемок в Африке и с радостью обнялась с своей любимицей.

Сегодня в своем телеграм-канале счастливая Бузова даже опубликовала снимок со своей маленькой четвероногой дочкой.

"Моя пуговка," – ласково подписала фото блондинка.

Звезда показала, как, оказавшись в Москве, она вместе с питомицей заехала в гости к любимому папе, у которого очень вкусно пообедала. Судя по всему, в компании отца и четвероногой дочки поющая ведущая чувствовала себя прекрасно.

Фолловеры Бузовой пришли в восторг от очаровательной Евы со смешным бантиком на голове и милой мордашкой. Люди заметили, что вместе с хозяйкой они смотрятся отлично. "Две милашки," – похвалили поклонники.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как одинокую разведенку Ольгу Бузову застукали с женатым мужиком.