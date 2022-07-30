"Ей помогают доктора": истерзанную Бузову утыкали иголками

Блогер, музыкальный исполнитель и таролог Санжар Ибрагимов рассказал, почему Ольге Бузовой нужна медицинская помощь.

После начала спецоперации многие россияне столкнулись со сложностями в перемещении по миру. Звезды не исключение. Правда, как оказалось, не все могут довольствоваться отдыхом на курортах Краснодарского края, например Ольга Бузова.

По словам Санжара Ибрагимова, артистка является настоящей патриоткой, однако также она любит комфорт. Как отметил таролог, для поющей ведущей очень важно уезжать за границу: только таким образом она восстанавливается и отдыхает – все остальное у нее не срабатывает.

"Если вы заметили, если Ольга Бузова долго не выезжает за границу, ей помогают доктора, в этих случаях она лежит под капельницами. Восстанавливается она исключительно в других странах", – подчеркнул Ибрагимов. Напомним, время от времени артистка действительно публикует снимки с капельницами, на которых выглядит крайне истерзанной. Возможно, только утыканная иголками она может прийти в себя после напряженной работы.

По словам таролога, для Бузовой важна смена картинки и даже просто понимание того, что она уехала из места, где работает. "Сомневаюсь, что Бузова будет отдыхать в России. Нет, она будет отдыхать в случае, если будут какие-то рекламные деньги платить. В этом случае она расскажет про отдых в Сочи у Джамшута, что он самый замечательный и прекрасный, но все равно будет рваться душей в какое-нибудь красивое место", – уверен Санжар Ибрагимов.