Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Были абсолютно правы": Вертихвостка-жена ушла от состарившегося Николаева к новому мужику
"Хочу и делаю": съехавший от Боярской обнаглевший муж показал свой нрав
"Очень мутная история": раскрыта тайная связь погрязших в гействе Галкина и Зеленского
"Нравится?": 61-летняя Малышева оголила телеса в крошечных трусиках
партнеры
Суббота
30 июля
Лента новостей
09:59
"Ей помогают доктора": истерзанную Бузову утыкали иголками
08:35
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
06:03
На севере Москвы построят крупный ЖК
04:10
"Не позволю издеваться!": сын Мика Джаггера поддержал жертву насилия после разрыва с бывшим
02:27
Жилье на этапе котлована на 16% дороже
00:07
Маринин день: народные приметы 30 июля
23:34
Не пущу на порог: знаменитая ясновидящая отказалась принять ошарашенного Киркорова
22:04
Униженная Собчак смешала с грязью любителя "задних" утех Баскова: Ловелас-п***
21:48
Легенда русского балета: сколько будет потрачено на похороны Цискаридзе
21:20
"Опять мозоли": Вцепившаяся в кривой сучок Лолита ублажала молодого любовника сутки напролет
20:57
Сбежавшую из психушки Литвинову облили помоями в Эстонии: Не по пути с такими людьми
20:18
Ошарашенная изменой Карпович ужаснула побоями после расставания с Прилучным: Жуткая грызня
19:27
Руины и тела погибших: Последствия удара ВСУ по колонии с пленными в ДНР сняли на видео
18:50
Перетянутое до предела лицо довело до блевоты фанатов Гузеевой: Не живое абсолютно
18:05
"Не видит": Престарелая Пугачева теряет деньги из-за страшной болячки
17:25
Ушла в другой мир: Утопленную в болоте предательницу Хаматову похоронили в Риге
17:22
"Росатом" в 2023 году начнет поставки медоборудования на базе ускорителя электронов
16:31
"Становится слабее": Смерть приблизилась к неизлечимо больному Преснякову
15:43
"Жесткие события": горькие потери посыпались на голову Яковлевой после ухода сына
14:55
Необычное явление: бабочки непарного шелкопряда атакуют Подмосковье
14:41
Своим ходом от Белоруссии до Байкала
14:19
"Сближение наступило": оголившаяся в постели Волочкова охмурила 21-летнего юнца
14:00
Баклажаны: польза и вред сезонных овощей
13:50
"Поздно спохватилась": отсосавшая Апина с дряблой грудью сжала между ног 30-сантиметровый агрегат
13:34
"Сколько будем терпеть эту клячу?!": остервенелый Басков швырнул в Собчак гадкие фекалии
13:16
Постаревшее лицо обколотой Федоровой смачно перекосило: Очень взрослит!
12:48
"Пошлость, бездарность, непрофессионализм": огрызнувшийся как шакал Михалков огреб по полной
12:41
Даже не попрощался: россияне потеряли Диму Маликова
12:24
"Не возбуждает женское тело": влипший в гей-скандал Лазарев сдал себя с потрохами
11:55
"Занималась сексом на Красной площади": Бесстыжую Чехову поймали во время утех
11:54
Бросила и запретила общаться с ребенком: что стало с женой Игоря Крутого
11:49
Удививший засосами на шее Николаев полез целоваться к жене Крутого: Обожает его
11:38
Жуть! Во что превратился сгоревший на юге Москвы хостел
11:13
"Мамочку с облегчением!": потерявшая самых родных Меньшова застыла у мертвого лика Алентовой
10:40
Заворотнюк, Малышева, Ветлицкая: работавшие на рынке недвижимости звезды шоу-бизнеса
10:29
"Понятно, кто у вас любимый!": Мороз рассекретила близость с известным актером
10:25
Жена оставила разбитого раком немощного Юдашкина: Пусть ангелы хранят!
09:46
Семья уголовника Ефремова лишилась крыши над головой
09:28
Увешанная бриллиантами Навка похвасталась богатством: Представляете, какая это серьезная задача
09:11
"Надо же!": нагнувшийся Пресняков снял на камеру волосатый пирожок Подольской
08:51
"Стала мстить": одурманенная невеста Харламова попалась на измене с горячим красавцем
08:27
"Помогите": вылезшего из промежности ребенка Тодоренко спасают всем миром
07:28
Пожар в хостеле Москвы унес жизни 8 человек: все подробности
06:06
Самые успешные застройщики Москвы
04:18
"Меркантильный интерес": Над прахом убитого инфарктом Шатунова надругались ради денег
02:19
Самая дорогая квартира продана за 652 млн
00:06
Финогеев день: приметы и традиции в праздник 29 июля
21:52
"Часто просто ломало": Шуфутинский рассказал о похождениях с развратной Пугачевой
21:00
"Сменил ориентацию": Прыгнувший на койку к мужикам Киркоров отверг извращенца Галкина
20:18
Закрыли: Полиция нагрянула к бежавшему за бугор аферисту Моргенштерну*
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тело разрублено ножом: неузнаваемого Диброва нашли в черном мешке
Ушла в другой мир: Утопленную в болоте предательницу Хаматову похоронили в Риге
"Жесткие события": горькие потери посыпались на голову Яковлевой после ухода сына
Лизал ему: 66-летнего холостяка Шифрина засняли во время ласк с израильтянином Леоном
"Большие проблемы": изменившим вектор Светлакову и Галустяну всыпали за предательство России
"Все сломано и никогда не будет починено": Поставлена точка в разводе Брежневой и Меладзе
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Ей помогают доктора": истерзанную Бузову утыкали иголками

"Ей помогают доктора": истерзанную Бузову утыкали иголками

Блогер, музыкальный исполнитель и таролог Санжар Ибрагимов рассказал, почему Ольге Бузовой нужна медицинская помощь.
прочитано 44 раза

После начала спецоперации многие россияне столкнулись со сложностями в перемещении по миру. Звезды не исключение. Правда, как оказалось, не все могут довольствоваться отдыхом на курортах Краснодарского края, например Ольга Бузова.

ПО ТЕМЕ

Разъяренная Поплавская содрала три шкуры с орущей про пенисы Бузовой: Г**** не тонет!

Одинокую разведенку Бузову застукали с женатым мужиком: Чего пристала

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

По словам Санжара Ибрагимова, артистка является настоящей патриоткой, однако также она любит комфорт. Как отметил таролог, для поющей ведущей очень важно уезжать за границу: только таким образом она восстанавливается и отдыхает – все остальное у нее не срабатывает.

"Если вы заметили, если Ольга Бузова долго не выезжает за границу, ей помогают доктора, в этих случаях она лежит под капельницами. Восстанавливается она исключительно в других странах", – подчеркнул Ибрагимов. Напомним, время от времени артистка действительно публикует снимки с капельницами, на которых выглядит крайне истерзанной. Возможно, только утыканная иголками она может прийти в себя после напряженной работы.

Фото: личный архив Санжара Ибрагимова

По словам таролога, для Бузовой важна смена картинки и даже просто понимание того, что она уехала из места, где работает. "Сомневаюсь, что Бузова будет отдыхать в России. Нет, она будет отдыхать в случае, если будут какие-то рекламные деньги платить. В этом случае она расскажет про отдых в Сочи у Джамшута, что он самый замечательный и прекрасный, но все равно будет рваться душей в какое-нибудь красивое место", – уверен Санжар Ибрагимов.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 июля 2022, 09:59 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Слезы, измены, скандалы: громкие разводы ведущих "Дома-2"

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Становится слабее": Смерть приблизилась к неизлечимо больному Преснякову

Новый поворот в жизни
Шоу-бизнес

"Не возбуждает женское тело": влипший в гей-скандал Лазарев сдал себя с потрохами

Девушка старалась как могла
Шоу-бизнес

Перетянутое до предела лицо довело до блевоты фанатов Гузеевой: Не живое абсолютно

На лице живого места нет
Шоу-бизнес

"Мамочку с облегчением!": потерявшая самых родных Меньшова застыла у мертвого лика Алентовой

Даже не верится

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года

Здоровье

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении

Спорт

"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
"Сумасшедшая любовь": Гладилин раскрыл правду о карьере в "Спартаке"

Регионы

Необычное явление: бабочки непарного шелкопряда атакуют Подмосковье
Мертвое тело ребенка извлекли из выгребной ямы в Самарской области
В Шатуре тонувшей женщине потребовалась помощь спасателей
"Задымился трамвай": в Екатеринбурге парализовало движение транспорта
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+