Одинокую разведенку Бузову застукали с женатым мужиком: Чего пристала

ОЛьга Бузова не прочь поворковать с женатыми мужчинами.

По всей видимости, все ведущие шоу "Дома-2" без ума от турецкого актера Бурака Озчивита. Так, недавно Ксения Бородина говорила о том, как мечтает встретить звезду сериалов. Ей это удалось: она сфотографировалась с артистом и даже написала в микроблоге, что ее мечта сбылась.

Теперь же по стопам экс-коллеги пошла и Ольга Бузова. Причем поющей телеведущей повезло больше. Ей не пришлось ехать за границу и выискивать там красавчика актера. Он сам попался ей на глаза в одном из столичных ресторанов, где их в итоге застукали вместе. Женщина подсела к Бураку, чтобы заполучить совместную фотографию.

Поклонники женщины оказались в восторге. "Ну как же повезло...Мечтам все-таки суждено сбываться", "Оооо черная любовь", "Моя любовь", "Мечта, а не мужчина", "Любимый актер", "Самый красивый актер", "Сейчас сдохли от зависти все женщины России. А то и всего мира", "Круто!", "Он разбил мне сердце", – написали фанаты теледивы.

Некоторые подписчики напомнили, что Бурак – мужик женатый. "Жена курит в сторонке", "Жена у него тоже красивая", "Неприятно как лезет к нему", "Причем тут Бузова и Бородина. У него красавица жена есть", "Чего пристала к мужчине".

Некоторым поклонникам показался странным тот факт, что Озчивит сфотографировался с русской ведущей, ведь раньше ходили слухи, что у него очень ревнивая жена, которая против его каких-либо связей с женщинами. В свою очередь, у Бузовой таких проблем нет, ведь она одинока и в разводе, поэтому никто не может препятствовать ее общению с противоположным полом.