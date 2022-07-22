"Выбросить в мусорку": Басков всадил нож в предательницу Хаматову

Николай Басков в последнее время зарекомендовал себя как настоящий патриот.

Натуральный блондин всей душой радеет за Россию и не понимает людей, которые бросают свою родину, а за границей еще и поливают ее грязью. В число таких вот предателей после начала спецоперации попала и Чулпан Хаматова, сбежавшая в Латвию.

Несмотря на резонансное поведение знаменитой актрисы, в конце лета на наши экраны выпустят фильм с ее участием. Картина "Просточеловек" с Хаматовой в главной роли получила прокатное удостоверение в апреле, то есть уже после эмиграции звезды и разразившегося вокруг нее скандала. Николая Баскова этот факт удивил.

В своем телеграм-канале патриотически настроенный артист, образно говоря, всадил нож в предательницу Хаматову. Басков отметил, что некоторые люди ругают свою родину из-за границы, а потом у нас выходят проекты с ними в главных ролях. Певец видит в поведении Хаматовой некую непоследовательность и считает, что актрисе следовало бы поступить по примеру коллеги.

"Призвать вслед за Иваром Калныньшем выбросить в мусорку все свои работы в российском кино..." – поразмышлял о противоречивой ситуации Басков.

Исполнитель хита "Шарманка" не боится публично поддерживать свою страну и высказываться о тех людях, которые возомнили себя за границей "совестью нации".

Ранее Николай Басков рассказывал о том, что он сам задумывается об освоении актерской профессии и даже мечтает о главной роли в картине.