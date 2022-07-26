"Холодный расчет": Жмущиеся по углам Лепс и Барановская горько поплатились за грязную интрижку

Народ не перестает обсуждать предполагаемый роман Юлии Барановской и Григория Лепса.

Поклонники знаменитого музыканта были шокированы новостью о его разводе с супругой, ведь пара была вместе на протяжении весьма внушительного по меркам мира шоу-бизнеса времени. А тут еще и новость о том, что Григорий Лепс, со слов Ксении Собчак, закрутил интрижку с Юлией Барановской.

И хотя сами артисты свой якобы роман никак не комментировали, поклонники находили поводы, чтобы доказать – звезды все-таки вместе! Вспомнить хотя бы момент, когда певец и теледива невероятным образом оказались вместе в Донецке, где поддержали бойцов, которые держат оборону города. Жмущихся по углам звезд в Сети сразу окрестили парочкой.

То, что у Григория Лепса и Юлии Барановской роман подтвердили и петербургские светские дамы, правда уточнили, что их интрижка, которую из-за развода музыканта можно прозвать грязной, накрылась медным тазом. Ну, а психолог Дарья Миронова считает, что звезды просто-напросто поплатились за свой поступок, олицетворив знаменитую пословицу "На чужом несчастье – свое счастье не построишь". Эксперт, кстати, отметила, что история про измены стара, как мир.

"Кажется, что мужчины в процессе "эволюции" не меняют своих взглядов. Но, куда мужчине до холодного расчета женщин", – говорит Дарья Миронова.

Она ко всему прочему призвала не винить телеведущую в распаде семьи Григория Лепса: мол, в разрыве всегда виноват не один человек. К тому же, отметила психолог, в этой истории стоит искать и позитивные моменты. Например, она наверняка научила чему-то музыканта.