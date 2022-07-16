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Шоу-бизнес
Оттопырившую грудь Бузову закидали камнями: Ей же не 18 лет

Оттопырившую грудь Бузову закидали камнями: Ей же не 18 лет

Ольге Бузовой не нужно много делать для того, чтобы вызвать негатив в свой адрес. Зачастую ей достаточно лишь объявиться в соцсетях.
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Ольга Бузова никогда не оставляла публику равнодушной. Певицу либо искренне боготворят, поддерживая ее всегда и во всем, либо по-настоящему ненавидят, ругая каждое появление и заявление звезды.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Знаменитость обнародовала в своем телеграм-канале свежий снимок, чем вызвала бурное обсуждение в комментариях. На фото Бузова оттопырила грудь и задрала ногу, судя по всему, чтобы показать свои подтянутые формы. Позирование Ольги пришлось по вкусу далеко не всем пользователям Сети.

"Зачем все время показывать свой размер?", "Ну пора уже понимать, что это ужас... Ей же не 18 лет. Зачем выставлять свои недостатки?", "В такой позе... Прям, конечно, самые случайные кадры", "В очередной раз замечаю, как все знаменитости любят создавать идеальную картинку, а на деле: фильтры, автотюн, накрученные подписчики, фотошоп, реклама дерьма, вранье и все ради денег. Просто по факту, ничего личного", — выразили недовольство критики.

Нашлись и те, кто вступился за кумира. "А что в этом такого? К тому же она выставила просто красивую фотку. А то, что ваш излишне пошлый ум акцентирует внимание только на этом, то это уже ваши проблемы. Это обычное строение женского тела и ничего плохого тут нет", "Ты прекрасна, спорту нет! Оставайся всегда такой самой красивой и неповторимой! А станешь еще счастливее, некоторые просто с ума сойдут, точно не переживут!", — написали представители лояльной Бузовой аудитории.

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 июля 2022, 15:24 Источник: Телеграм-канал Ольги Бузовой ✓ Надежный источник
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