"Преднамеренное убийство": сделано сенсационное заявление о смерти Шатунова

Кончина 48-летнего Юрия Шатунова не была неслучайной.

С подобным мнением выступил экс-продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. На своем ютуб-канале мужчина сделал сенсационное заявление, обвинив в смерти Юрия Шатунова его окружение, заставлявшее артиста с больным сердцем работать в невероятно жестком графике.

"Считаю, что это было преднамеренное убийство," – уверенно заявил Разин.

По словам продюсера, у Шатунова была "куча болячек". Врач говорил Разину, что при таком состоянии здоровья солист не должен работать более получаса. Шатунова же заставляли давать двухчасовой концерт в одиночку. Продюсер подчеркнул: он еще полгода назад предрекал, что Юра умрет, если продолжит в том же духе.

Сам Шатунов почему-то игнорировал предупреждения врачей и принимал таблетки, чтобы облегчить свое состояние. По словам Разина, перед последним концертом Шатунов лично предупредил зрителей, что ему может стать плохо и тогда выступление прервется. Еще накануне у музыканта случился приступ, ему сделали укол. Концерт он решил не отменять, хотя еще за неделю до этого у него уже было предынфарктное состояние. Разин уверен: в больницу надо было ложиться именно тогда, но Шатунова вновь погнали на сцену.

Продюсер заявил, что смертью Шатунова должен заняться Следственный комитет. Среди прочего органы должны разобраться в том, почему тело певца позволили кремировать. Сам Андрей Разин будет содействовать тому, чтобы "убийство Юры Шатунова" было расследовано самым тщательным образом.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Андрея Разина вывели на чистую воду после слов о смерти Юрия Шатунова.