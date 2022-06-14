"Буду отстреливаться": сбежавший Галкин отказался добровольно отдать свой замок государству

Площадь 6-этажного замка Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь составляет 2300 квадратных метров. Он стоит на участке в 1 гектар. А на территории находится бассейн, кинотеатр, большой гараж и амфитеатр. На обслуживание особняка тратится минимум 8 тысяч долларов ежемесячно. Само же имение пятого мужа Аллы Пугачевой оценивается в 10 миллионов долларов.



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