"Буду отстреливаться": сбежавший Галкин отказался добровольно отдать свой замок государству

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Тогда же у многих российских звезд начались внезапные отпуска и спешные отъезды за границу. Алла Пугачева и Максим Галкин спешно обосновались в Израиле. А на родине стали звучать призывы "за дискредитацию армии России" завести на юмориста уголовное дело, закрыть ему въезд в страну и даже отобрать знаменитый замок в Одинцовском районе.
"Слава Богу, у меня нет никаких званий, я их никогда не брал, – радуется Галкин. – Я всегда знал, что мой язык меня доведет, и начнут отбирать звания. А так отбирать нечего. Хотя можно забрать дом. Я ведь давно говорил, что из него был бы отличный дом пионеров".
Правда, как признается Максим, он не думал, что это так быстро начнется. "Я думал, что смогу какое-то время спокойно пожить, – вздыхает артист. – Но открою секрет: уже тогда, когда я строил это фортификационное сооружение, знал, что его попытаются забрать".
Но Галкин отдавать поместье добровольно, в порядке трудовой дисциплины, как сказали бы раньше, категорически отказался. "Превратим это в настоящий штурм, – пообещал он на своем концерте в Тель-Авиве. – Я буду лить горячую смолу на головы будущим пионерам, отстреливаться. У меня очень хорошие перспективы".
У Максима есть и запасной вариант. "Если уж совсем прижмет, то по маминому свидетельству о рождении (еврейка – Прим. ред.) попрошу поставить у дома маленький "куполок" ("железный купол" – тактическая система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров – Прим. ред.), либо вообще туда можно перенести посольство Израиля (сегодня находится в Москве на улице Ордынка, 56 – Прим. ред.). У меня там нет никаких крестов – можно установить большой "маген Давид" (эмблема в форме шестиконечной звезды – Прим. ред.) и пусть туда только попробуют зайти!"