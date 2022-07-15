"Авария на трассе": вышвырнутую к обрыву Поплавскую забрал Господь

Впечатлениями от поездки актриса стала делиться с поклонниками в своем телеграм-канале. Накануне Яна Поплавская рассказала об опасной ситуации, в которую они попали из-за непогоды и других непредвиденных обстоятельств.
Шел ливень, с гор стекали потоки воды, заливающие дорогу, но Поплавская с мужем запланировали поездку к уникальному храму на скале – Церкви Воскресения Христова. Несмотря на непогоду, пара решила не менять своих планов.
"Неожиданно навигатор сказал, что впереди пробка на 40 минут из-за аварии на трассе. И предложил повернуть куда-то направо в горы," – рассказала переполненная эмоциями блондинка.
Послушав навигатор, супруги стали подниматься по очень узкому серпантину и оказались буквально вышвырнутыми к обрыву. По словам Поплавской, пропасть была буквально в полуметре от них. В какой-то момент женщину обуял страх, она замерла и стала молиться, а выдохнуть смогла лишь тогда, когда цель поездки была достигнута.
К счастью, муж актрисы все время сохранял самообладание и как мог отвлекал супругу. Именно он заметил, что значит так должно было быть, чтобы им выдался такой непростой путь к святому месту. Вероятно, Господь неспроста сначала забрал Поплавскую с мужем с трассы, потом наделил дополнительными испытаниями на пути, а затем вызволил и оттуда, в конце концов приведя к святой обители.
Яна Поплавская осталась в восторге от восхитительной церкви, которую они все-таки посетили, и навсегда запомнила этот трудный, но счастливый день.