Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Как же теперь Авербух? Избитую Арзамасову с обрезанными ногами нашли в мутной реке
Песенка спета: раздавленный диагнозом 54-летний Пресняков прощается с фанатами
"Авария на трассе": вышвырнутую к обрыву Поплавскую забрал Господь
"Уже нет в живых": Лепс сообщил об уходе 73-летней Пугачевой
партнеры
Суббота
23 июля
Лента новостей
15:26
Пострадавшей из-за проблем с головой Бородиной вынесли приговор: Выносливость поражает
15:02
"Нравится?": 61-летняя Малышева оголила телеса в крошечных трусиках
14:27
"Вдохновляет": выскочке Бузовой до блеска натерли зад язычком
13:58
"Какая неожиданность!": Пропустивший рюмашку Якубович слился в поцелуе с собутыльницей за спиной у жены
13:25
Чем опасна операция "узкая талия"
12:48
"Жалко!": Наташа Королева уходит со сцены
12:23
Ресторан Loona: стильная итальянская кухня в историческом особняке на Тверской
11:48
"Мы хотим справедливости и наказания!": дочь насмерть задавленного на дороге инвалида требует расплаты
11:04
Осталась одна с ребенком. Как быть?
10:43
Оплеванный за бездарность поющий внук Пугачевой: Бабушка за все заплатила, вот и все!
10:05
"Это самое большое дно": смешавшая с помоями Брежневу нахалка оказалась самозванкой
08:06
Боли в позвоночнике и удлинение лица: чем опасен неправильный прикус
06:28
Москвичи предпочитают "комфорт"
04:14
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
02:13
Аренда "однушек" в Москве подешевела на 13%
00:02
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве: православный праздник 23 июля
22:18
"Колея эта – только моя": открылась выставка в честь Владимира Высоцкого
21:53
"Такая гадость!": развратница Аллегрова пристыдила взявшую в рот Азизу
21:45
"Бестолковый и беспонтовый": обиженная злюка Собчак раздавила Виторгана как таракашку
21:23
"Мы встречаемся": излучающая секс Стриженова спуталась с мужиком из-за длинного причиндала
21:05
"Вот-вот упадет": народ бросило в дрожь от кошмарного вида онкобольного Юдашкина
19:49
Финита ля комедия! Дочь нерадивой Пугачевой забрали в другую семью
19:22
Упрятанный в подвал Моисеев нагадил под дверь лживому Кушанашвили: Приходите в гости
19:08
"Нужно начать лечение": корчащейся в муках отекшей Лолите вынесли приговор
18:24
До смерти избивал: съехавшуюся с тихушником Орлову вызвали на допрос в МВД
18:16
На те же грабли: Маликов оставил жену ради молодой красотки
17:59
"Ну что же ты, Рената?": 55-летняя Литвинова шатается по подворотням в поисках спиртного
17:43
Плюнувших в россиян Пугачеву и Галкина уличили в подлой лжи: Жизнь другими глазами
16:57
"Любимый человек": Барановская раскрыла правду об отношениях с Лепсом
16:25
"Были абсолютно правы": Вертихвостка-жена ушла от состарившегося Николаева к новому мужику
15:54
Свадьба по-индийски: проверка девственности, никакого секса до брака, все расходы на невесте
15:46
"Не стало": 59-летнего Соколова поразила смерть
15:14
"Это может спасти ситуацию": диктор Березин дал рецепт примирения враждующих народов
14:50
Заподозренный в секс-утехах с родным племянником Рики Мартин ответил на обвинения: Это было больно
14:37
"Простите, Барин!": мечтающая о прощении предательница Лазарева склонилась над ширинкой Маслякова
13:50
Оборвал все связи с родней, а на могиле отца не появляется: каким вырос сын покойного Децла
13:48
"Кокосы выпадут": вывалившая из купальника голую грудь Штурм вызвала оторопь
13:31
"Очень мутная история": раскрыта тайная связь погрязших в гействе Галкина и Зеленского
13:12
"Выбросить в мусорку": Басков всадил нож в предательницу Хаматову
13:01
В Кашире произошла "пьяная" поножовщина
12:32
Трудно поверить! Стало известно об уходе 49-летнего Сергея Брилева
12:28
Куда сходить в Москве: афиша с 23 по 31 июля
12:21
"Иммунитет не выдержал": названа причина смерти звезды "Сватов"
11:44
"Вот такое у него проникновение": близкий друг выдал всю чертовщину о Михалкове
11:31
"Необузданная агрессия": почему обезьяна растерзала ребенка средь бела дня
10:56
Болезнь Альцгеймера: сделано сенсационное заявление о состоянии Байдена
10:54
Светлая память: убитого Киркорова нашли на кладбище
10:14
"Целыми чемоданами": с кого гребет деньги безработная дочь Заворотнюк
10:08
Гнездышко президента: белый дом выставили на продажу в США
10:00
"Опять скажут, что у меня что-то с лицом": Галкин показал 73-летнюю Пугачеву без фильтров
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Очень мутная история": раскрыта тайная связь погрязших в гействе Галкина и Зеленского
"Были абсолютно правы": Вертихвостка-жена ушла от состарившегося Николаева к новому мужику
Без трусов: облизавшая бывшего любовника Волочкова выставила срам при всем честном народе
"Не стало": 59-летнего Соколова поразила смерть
Совсем бабка сбрендила: отощавшая Поргина показала голую задницу
На те же грабли: Маликов оставил жену ради молодой красотки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Вдохновляет": выскочке Бузовой до блеска натерли зад язычком

"Вдохновляет": выскочке Бузовой до блеска натерли зад язычком

Ольга Бузова старается донести до своих поклонников свет и тепло, но, видимо, не все попадают под обаяние поющей ведущей.
прочитано 212 раз

Народ познакомился с артисткой в далеких нулевых, когда та пришла на скандальный проект "Дом-2". В течение пяти лет Оля строила свою любовь, а заодно завоевывала сердца телезрителей. Причем если познать семейное счастье ей так и не удалось, то вот карьера, что называется, поперла. Бузову пригласили стать третьей ведущей телестройки.

ПО ТЕМЕ

"Умирает": Усохшую Бузову скорчило в нечеловеческом вопле

Оттопырившую грудь Бузову закидали камнями: Ей же не 18 лет

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Сейчас девушка добилась многого: у нее больше 20 миллионов подписчиков в социальных сетях, несколько сольных альбомов, работы на телевидении и даже в театре! Помимо этого, Ольга Бузова продолжает быть успешной ведущей. Правда, многие продолжают считать артистку выскочкой, не достойной внимания и уважения. Впрочем, есть и те, кто поддерживают девушку. Например, блогер Софья Леке Тесса.

В беседе с "Дни.ру" она поделилась своими мыслями по поводу феномена Ольги Бузовой.

Фото: личный архив Софьи Леке Тессы

"Я сделала себя сама, я никому ничего не должна!" – именно такой девиз описывает нашу Олю Бузову. Много было сказано о ее бесспорном трудолюбии, любви к творчеству, стремлении быть всегда и во всем первой. Это все про нее! С этим не поспоришь. Мы знаем телеведущую с юных лет, которая зарекомендовала себя благодаря личной работе над собой", – говорит Софья.

Как отметила блогер, мы знаем Олину неописуемую любовь к подписчикам, теплоту общения, искренность и страсть к творчеству. Собеседница "Дни.ру" уверена, что Бузова доказала, что нет ничего невозможного.

Софья Леке Тесса вспомнила и вражду телеведущей с Дмитрием Губерниевым. По мнению блогера, то, что они помирились, говорит о многом.

"Окончание войны между звездами привело к неожиданным последствиям: во-первых, спортивный комментатор стал признавать влиятельность экс-звезды "Дома-2", а во-вторых, решил запеть! Ольга Бузова не только мотивирует нас становится лучше и работать над собой, но и вдохновляет окружающих, в частности коллег, пробовать себя в других творческих сферах", – отметила Ляке Тесса.

Впрочем, не все могут согласиться с мнением Софьи. Хейтеры Ольги Бузовой уж больно не любят, когда той поют дифирамбы и натирают зад язычком до блеска.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 июля 2022, 14:27 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Губерниев против Бузовой, "голубки" Киркоров и Дава и Free Britney: топ-5 скандалов 2021 года

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Происшествия

"Мы хотим справедливости и наказания!": дочь насмерть задавленного на дороге инвалида требует расплаты

Суды длятся уже год
Шоу-бизнес

"Жалко!": Наташа Королева уходит со сцены

Угасает наша звездочка
Шоу-бизнес

Плюнувших в россиян Пугачеву и Галкина уличили в подлой лжи: Жизнь другими глазами

Вот тебе и раз!
Шоу-бизнес

"Любимый человек": Барановская раскрыла правду об отношениях с Лепсом

Даже не стыдно

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года

Здоровье

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении

Спорт

"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
"Сумасшедшая любовь": Гладилин раскрыл правду о карьере в "Спартаке"
"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам

Регионы

Синий кровавый язык: как медведице вытаскивали изо рта застрявшую банку сгущенки (видео)
"Не приближаться": редкий краснокнижный зверек скачет на улице в Подмосковье
В Подмосковье поймали ранее судимого мошенника
Житель Свердловской области зарезал отца за семейным ужином
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+