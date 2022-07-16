"Умирает": Усохшую Бузову скорчило в нечеловеческом вопле

Российская поющая ведущая Ольга Бузова преуспела, кажется, во всем. Она и поет, и танцует, и играет на сцене театра, и ведет мероприятия, и рекламирует различные товары. Многих бесит в ней именно то, что она словно в каждой бочке затычка. И при всей своей посредственности все равно достигает успехов.
Поклонники восхищаются Ольгой Бузовой, критики ее ненавидят. Ведь не обладая какими-либо выдающимися навыками, она с легкостью завоевывает публику, за что бы ни взялась. Вот только в любви ей все не везет. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова встречалась с блогером и музыкальным исполнителем Давидом Манукяном (Дава), но их отношения так и не переросли во что-то более серьезное.
На днях Ольга Бузова вновь удивила фанатов очередным умением. Певица решила обучиться навыку игры в большой теннис, и сделала это как всегда смачно.
В "Телеграм" опубликовано виде, на кадрах которого Ольга Бузова кричит нечеловеческим криком, отбивая мяч от корта.
"Жалкое подобие Шараповой"; "Как будто ей что-то сломали"; "Кричит так, будто бы умирает"; "Ууу, как томно", – написали фолловеры.
Поклонники заметили, что Ольга Бузова заметно усохла по сравнению с месяцами ранее. Напомним, после лечения травмы руки артистка принимала гормональные препараты и заметно набрала вес.