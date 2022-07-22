Упрятанный в подвал Моисеев нагадил под дверь лживому Кушанашвили: Приходите в гости

Российский певец Борис Моисеев в последнее время сильно сдал. Он перенес два тяжелых инсульта и перестал появляться на людях. Судя по всему, после такого страшного поражения мозга артист стал сам на себя не похож.
В Сети даже стали появляться слухи о том, что исполнитель хита "Голубая луна" настолько плох, что даже молит о смерти. Впрочем концертный директор артиста Сергей Горох недавно говорил, что Борис Моисеев планирует поездку за границу. Сам певец в курсе всего, что оо нем говорят. Он не отрицает, что жизнь после инсультов действительно проходит однообразно, но его состояние вполне стабильно.
Моисеев добавил, что обижен на Отара Кушанашвили, который наплел о нем всякой чепухи, спровоцировав массу нелестных статей в СМИ. За скандальные сплетни и грязные домыслы Отар Кушанашвили поплатился. Уязвленный Борис Моисеев условно нагадил под дверью артисту, адресно заклеймив его позором на всю страну.
"Очень расстроил. Хотя бы мне позвонил, узнал все, как на самом деле обстоит. Это было некорректно", – отметил Борис Моисеев.
Певец старается поддерживать свое здоровье как может. Даже бросил курить. Пьет таблетки, прописанные врачом, старается не падать духом. Борис Моисеев смотрит телевизор, читает книги, следит за новостями и активно пользуется интернетом. Так что певец видит абсолютно все новости о себе и конечно знает, что поклонники желают ему только благополучия.
Что же касается недавних скандалов с братом Марксом, который ходил по передачам и распространял о нем сплетни, то Моисеев простил его. Напомним, брат Бориса Моисеева утверждал, что концертный директор прячет артиста в подвале. "Меня никто не скрывает и не прячет, все знают, где я живу. Приходите в гости и все узнаете", – заключил Моисеев.