Алехно откровенно об изменах в браке, разделе имущества и отношениях с Медведевой

С июля 2009 по июнь 2011 годы Руслан Алехно был женат актрисе Ирине Медведевой – звезде фильмов "Тариф "Новогодний", "Кадетство-2", "След" и "Глухарь". До этого пара в течение 5 лет состояла в фактическом браке. О том, как сегодня складываются отношения с бывшей супругой, певец откровенно рассказал "Дни.ру" за кулисами фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".



"Я никогда не изменял в браке, – признался Алехно. – Поэтому по отношению к Ире я остался честен. Кстати, мы с ней хорошо общаемся и по сей день. Во время развода мы смогли сохранить нормальные отношения и друг другу ничего не предъявляли. Я, как мужчина, лишь разделил имущество и уладил какие-то другие моменты".

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Сегодня Алехно женат уже вторым браком. 31 марта 2017 его жена Юлия родилась дочь Варвару. Но при этом артисту удалось сохранить нормальные отношения и с бывшей супругой. "Если бы расстались плохо, то Ирина не приглашала бы меня на свою новую свадьбу (5 июля 2018 года она вышла замуж за французского бизнесмена Гийома Буше, сегодня у них уже есть сын и дочь – Прим. ред.), – улыбается Руслан. – Я на ней, впрочем, не был – специально не пошел, чтобы пресса потом какую-то чушь не написала про нас!"

Была и еще одна причина, по которой Алехно не сжег все мосты и не остался с бывшей женой врагами. "Мы с ней являемся крестными родителями у двоих детей, а тут уж хочешь-не хочешь, а надо сохранять отношения", – пояснил музыкант.

При этом на свою свадьбу Алехно бывшую жену звать не стал. "Иначе это была бы уже не свадьба, а день встреч, – смеется он. – С моей новой женой Ирина, которая, кстати, живет сейчас в Париже, вовсе не знакома".