Перестали здороваться: поддерживающий спецоперацию Алехно назвал отвернувшихся от него звезд

Заслуженный артист Республики Беларусь, Кавалер ордена "За вклад в развитие культуры России", лауреат Всероссийского конкурса патриотической песни Руслан Алехно – один из немногих артистов с четкой гражданской позицией. Он поддерживает специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса, выступает там с концертами. Правда, не все коллеги разделяют его мнение. Об этом в эксклюзивном интервью "Дни.ру" Алехно рассказал за кулисами "Славянского базара в Витебске". На этом фестивале искусств он – член жюри конкурса молодых исполнителей.

"Сегодня мы стали свидетелями дьявольской агрессии против России и Беларуси, – считает Алехно. – Поэтому нам, как никогда, важна сплоченность и единство, чтобы показать всем: нас не сломить. А мы, артисты, в какой-то степени являемся лидерами мнений. В годы Второй Мировой такие артисты, как Лидия Русланова, приезжали на передовую, чтобы поддержать моральный дух бойцов. Я по этой же причине выступаю сегодня для солдат на Донбассе, для его жителей".

ПО ТЕМЕ Романы Руслана Алехно с Гулькиной и Валерией

"Я был с концертами один раз на Донбассе, дважды – в Сирии, трижды – в Чечне, – продолжает Руслан, – Это обязанность каждого человека, прежде всего, мужчины, который, как и я, служил в армии".

Но певец – такой же живой человек. И, конечно, ему свойственный человеческие чувства и страхи. "Когда я на День России 12 июня уезжал выступать на Донбасс, то сказал жене, где лежат ключи от машины, документы, какие пароли от банковских карт, – вспоминает исполнитель. – Нас там, конечно, охраняли, но, как известно, пуля – дура, никто не застрахован".

"Я – не герой, – уверяет Алехно. – Герои – это те ребята, которые находятся сегодня на передовой и отстаивают мирное будущее нашей страны".

Руслан Алехно отдает себе отчет, что его принципиальная позиция может закрыть ему дорогу в Америку и Европу – он просто станет невъездным. "Я без этого живу с 2020 года, – не горюет он. – Тогда в Беларуси начались известные события (протесты, которые певец не поддержал, осудив оппозицию – Прим. ред.), и я понимал, как важна сплоченность. А продать свою душу за деньги не могу. И поэтому давно забыл про все недружественные страны, которые ополчились против России и Беларуси. Мне там делать нечего! Более того, по этой же причине только что отказался от участия в большом европейском проекте, где мне надо было выступать с оркестром".

Певец говорит, что некоторые коллеги отвернулись от него, перестали общаться и здороваться. "Такие примерны есть, – пояснил он. – Я уж не говорю о том, что происходит в соцсетях, где меня пытаются унизить, оскорбить. Но у меня с 2020-го года к хейту выработался иммунитет. Все эти злопыхатели сильны только в Интернете, но по факту никто из них и ничего не сделал".