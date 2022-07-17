"Без ретуши и фотошопа": морщинистая жена Николаева показала истинное лицо

Супруга Игоря Николаева показала, как выглядит без обработки.

Как и многие российские звезды, Юлия проскурякова перебралась в Telegram, где начала активно развивать блог. Певица делится моментами личной жизни, рассказывает подписчикам обо всем, что происходит с ней. Накануне супруга Игоря Николаева поделилась изменениями во внешности.

Оказалось, что женщина теперь выглядит совершенно иначе. Она выложила серию снимков с новым цветом волос. "Теперь я – блондинка! Новая актёрская фотосессия в новом образе, пока привыкаю)", – написала Юлия. Она отметила, что над фотографиями совершенно не работали профессиональные обработчики, поэтому она показывает поклонникам свое истинное лицо. "Без ретуши и фотошопа, обожаю себя именно такой, неискусственной и неидеальной!!! Так что всем тем, кому нравится искать недостатки – вы их легко найдёте", – заявила Проскурякова.

И действительно, на опубликованных снимках можно заметить несовершенства кожи звезды. Так, возраст дает о себя знать – лицо Юлии покрыто мелкими, но все же отчетливыми морщинами. Особенно сильно они были заметны вокруг глаз.

Поклонники артистки оценили ее честность и открытость и засыпали комплиментами. По мнению фанатов, супруга Игоря Николаева все равно выглядит великолепно. "Юлечка, вы хороши в любом образе и без фотошопа, натуральная красота...", "Вау! Очень милая внешность!", "Вы прекрасны", "Юлечка, мой ответ: захотелось перемен, ну скорей всего для кино! Ну цвет – идеальный, подчёркивает вашу красоту и омолаживает, Вы как всегда прекрасна!", – написали подписчики.