"На шестом месяце!": Беременную Долину сдали с потрохами

Накануне Карену Шахназарову исполнилось семьдесят лет. Именно поэтому недавний выпуск шоу "Сегодня вечером" был посвящен его шедеврам кино. Кстати, в одном из фильмов засветилась Лариса Долина. Тогда еще молодая артистка снилась в киноленте под названием "Мы из джаза". Женщина сыграла афроамериканскую певицу, отлично вжившись в роль.
Николай Цискаридзе заявил, что Долина выглядела очень органично в кадре. Он признался, что в детстве не мог понять, где режиссер смог найти такую певицу, ведь она говорит на русском языке. "Идеальное попадание", – говорит ведущий программы.
Режиссер поддержал Цискаридзе, отметив, что артистка отлично справилась со своей задачей. "Она, между прочим, на шестом месяце!" – сдал с потрохами Шахназаров беременную Долину. Оказывается, певица во время съемок фильма была в положении, а потому проделала она по-настоящему титанические усилия. Стоит отметить, что режиссеру и костюмерам отлично удалось скрыть приличный срок Долиной от посторонних глаз, так что зритель совершенно не догадывался об этом.
Кстати, сама Лариса Александровна признается, что съемки дались ей очень тяжело, поскольку беременность оказалась нелегкой. Так, по словам певицы, врачи ей даже предписали лежать на сохранении.