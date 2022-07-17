"Романтика": Появившийся с мужиками на публике Цискаридзе открыто стал голубым

Николай Цискаридзе с недавних пор занимает пост ведущего программы "Сегодня вечером". Вакантное место он смог занять после того, как Максим Галкин сбежал из России. Тогда руководство Первого канала решило лишить его всех привилегий и найти ему замену. Выбор пал на известного танцора. Несмотря на то, что многие поначалу не верили в потенциал Цискаридзе, он показал себя достойным преемником супруга Примадонны.
Недавний выпуск шоу был посвящен талантливому режиссеру Шахназарову и его шедеврам кинематографа. Телеведущий в самом начале программы появился на публике с мужиками – гостями передачи, с которыми они принялись обсуждать творчество культурного деятеля.
Особое внимание публика уделила самому Цискаридзе, который открыто стал голубым. Дело в том, что телеведущий облачился в голубой пиджак, чем сильно выделялся на фоне одетых в темные наряды гостей. Однако стоит отметить, что этот цвет маэстро к лицу.
Николай поинтересовался, почему Шахназаров выбрал эту профессию. "Я думаю, что я выбрал ее по тем же причинам , по которым все молодые люди выбирают эту профессию. Фестивали, красивые женщины, необыкновенная жизнь – это притягивает", – отвечает режиссер. "Романтика", – добавил ведущий шоу.