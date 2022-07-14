"Дети": Горячее примирение Губерниева и Бузовой привело к неожиданным последствиям

Теплые отношения с Ольгой Бузовой кардинально изменили жизнь Дмитрия Губерниева.

Не так давно между поющей телеведущей и спортивным комментатором были довольно сложные отношения. Голос российского биатлона обидел экс-звезду "Дома-2" прямо в эфире спортивного шоу, в котором они оба принимали участие. Дмитрий Губерниев неудачно пошутил над Ольгой Бузовой, упрекнув ее в чрезмерном употреблении алкоголя.

В итоге взбешенная артистка со слезами на глазах едва не сорвала съемки, но, к счастью, все обошлось. Какой-либо контакт между ними закончился, а многомиллионная публика звезды обрушилась гневом на спортивного комментатора. Однако прошедшей весной исполнительница хита "Мало половин" встретила своего обидчика во время одной из пресс-конференций.

Тогда звезды спокойно поговорили, поющая телеведущая получила извинения с цветами – так и произошло их примирение, которое, кстати, получилось достаточно горячим. Дмитрий Губерниев взял руку Ольги Бузовой и впился в нее губами. Окончание войны между звездами привело к неожиданным последствиям: во-первых, спортивный комментатор стал признавать влиятельность экс-звезды "Дома-2", а во-вторых, решил запеть!

"Я бы с ней спел, но это мне больше надо, чем ей. Мы все дети Бузовой в шоубизе", – сказала в одном из последних интервью Дмитрий Губерниев.