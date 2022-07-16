Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Выбравшаяся из Израиля Пугачева лишилась пятикомнатной квартиры в Москве за 150 миллионов
"Много лет никого не узнавала": Объявлено об уходе живущей как овощ Тереховой
Не находит себе места: Несчастный Шепелев взвыл из-за потери ребенка
"Насиловали как проститутку": На втоптанной в грязь беглянке Хаматовой живого места не осталось
партнеры
Суббота
16 июля
Лента новостей
15:34
Два неудачных брака, громкий развод, слухи о романе с Барановской: запутанная личная жизнь Лепса
15:24
Оттопырившую грудь Бузову закидали камнями: Ей же не 18 лет
15:13
Еле передвигается: Тарасову увидели после слухов о госпитализации
14:18
Одурачившая народ Литвинова решилась на признание: Там кое-что подложено сзади
14:14
"Какое солнышко": Тайно родившая Шарапова показала сына
13:20
"Угрозы физической расправы": Раскрыты причины исчезновения сына Яковлевой
13:04
А как же Нинидзе? Виторгана сняли в обнимку с развратной женщиной
12:57
"Невозможно петь": Турецкий перечислил запретившие его группу страны на фоне отмены русской культуры
12:22
Недавно родившая Серябкина заикнулась о трудностях жизни: Был долгим и сложным
11:52
Ублажай меня: как Рики Мартин делал своей послушной девочкой смазливого племянника
11:34
Шок! Фото новорожденного сына Тодоренко слили в Сеть
11:26
"Для меня это была пытка": 15-летний сын Дианы Гурцкая уехал из дома
10:54
Раскрыт главный секрет зависимой от секса Асмус: В жизни совершенно другая
10:46
"Родила": В жизни онкобольного Юдашкина случилось чудо
08:49
Гор не выдержал переживаний: стало известно про уход молодого мужа Бабкиной
08:14
А шарики-то не свои! Дубцова, Кудрявцева, Хилькевич и другие звезды, накачавшие грудь
06:18
Полезная микроводоросль: секреты хлореллы для поддержания здоровья
04:26
Самые популярные новостройки Новой Москвы
02:33
"Умирает": Усохшую Бузову скорчило в нечеловеческом вопле
00:04
Маков день: народные приметы в церковный праздник 16 июля
22:11
И поделом! Обливший помоями россиян наглец Дорн получил под дых от русского парня
22:04
"Мы занимались с ним любовью": Жена затхлого покойника Нарцисса шокировала отношением к трупу
21:03
Вынуждена пользоваться коляской и таскает утку: разбитая инсультом 73-летняя Пугачева в ожидании смерти
20:09
Это точно ребенок? Из утробы рожающей Тодоренко извлекли гигантский плод
19:23
"По заслугам": изрыгающий гниль Галкин побирается за границей как прокаженный
18:42
"Протестует телом": связавший любимую ради удовольствий Николаев получил пинок ниже пояса
17:57
Есть причина: Березин объяснил упорное молчание Пугачевой после начала спецоперации
17:53
Дергается и виляет: оголившая зад на людях Медведева заласкала мясистые складки в паху
17:48
"Лучше не иметь детей": врезавший Собчак в "интересном положении" Корчевников поставил крест на ребенке
17:06
Это не рак: внезапная смерть скрутила Малахова с почерневшим телом
16:52
Шольц капитулирует перед Путиным: канцлеру Германии пророчат отставку
16:20
"Смерть дочери": убитый горем Садальский взревел на весь мир
16:07
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
16:00
"Срочная реанимация": умирающую за бугром Пугачеву спасает хирург
15:40
"Авария на трассе": вышвырнутую к обрыву Поплавскую забрал Господь
14:53
Всасывающий по три бутылки спиртного Лепс перешел на наркотики: Я, алкоголик
14:30
"Уже нет в живых": Лепс сообщил об уходе 73-летней Пугачевой
13:52
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
13:50
"Не бывает трезвой": Суеверная Седокова попрощалась с любимым
13:44
Дед и внук погибли в аварии в Югре
13:41
"У каждого бывает": Вайкуле подтвердила плачевное положение после новости о раке
13:32
"Надеюсь, больше никогда не увижу": острая на язык Васильева осадила правдоруба Садальского
13:23
Трется передком о голодные ягодицы: незамужняя дочь онкобольной Заворотнюк развлекается с девочками
13:12
"Мразь вонючая": Взбесившиеся украинцы растоптали открывшую рот Бородину
13:10
Родился, когда отцу было 63, и вырос его точной копией: что стало с внебрачным сыном Золотухина
12:48
Мошенники завладели персональными данными 25 миллионов человек через СДЭК
12:35
"Только мычала": Раздетая догола Борисова не смогла связать двух слов от непреодолимого желания
12:30
"У нас пополнение в семье": счастливая Глюкоза представила нового малыша
12:28
Конкурентка Волочковой: подруга Успенской оголила на Мальдивах пышные прелести
12:26
Над мертвым телом Бузовой столпился народ: Терзайте
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Боль": Покалеченная изменщиком Боярским Луппиан собралась разводиться
Жизнь в нищете, слухи о смене пола и отсутствие семьи: что стало со звездой "Папиных дочек" Орловой
"Уже нет в живых": Лепс сообщил об уходе 73-летней Пугачевой
"Авария на трассе": вышвырнутую к обрыву Поплавскую забрал Господь
Гор не выдержал переживаний: стало известно про уход молодого мужа Бабкиной
"Гнусь, мат-перемат, пошлость": смывшийся из театра Щербаков пришел в ужас
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Одурачившая народ Литвинова решилась на признание: Там кое-что подложено сзади

Одурачившая народ Литвинова решилась на признание: Там кое-что подложено сзади

Рената Литвинова – предельно откровенная натура. При этом актриса способна на хитрости.
прочитано 238 раз

Рената Литвинова выглядит гораздо младше своих лет. Утонченная фигура актрисы всегда была неотъемлемая часть ее образа.

ПО ТЕМЕ

"Моя": сбежавшая в Европу Литвинова перестала скрывать любовь к женщине

"Скоро растворитесь": решившая лечь в могилу Литвинова перебивается с картошки на воду за границей

 Рената Муратовна Литвинова

Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

Очередным доказательством этому стала свежая фотосессия Ренаты, в которой артистка предстала в нетипичном для себя образе. Подчеркивающее формы платье и соблазнительные позы раскрыли Литвинову с другой стороны.

Примечательно, что для полноты картины актрисе пришлось пойти на хитрость. Рената призналась, что фотосессия была вдохновлена всемирно известной моделью Ким Кардашьян. Чтобы соответствовать образу экс-возлюбленной Канье Уэста, Литвиновой пришлось "подложить кое-что сзади", о чем знаменитость рассказала в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Рената Литвинова поведала об инциденте, свидетелем которого она стала. На глазах актрисы случилось ДТП. "Какой-то парень на наших глазах влетает на машине в стену, с задымлением взрываются подушки безопасности", — написала она.

К счастью, обошлось без жертв. Человеку в салоне авто удалось выжить. Стоит отметить, что сама Рената не водит машину.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Рената Литвинова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 июля 2022, 14:18 Источник: Телеграм-канал Ренаты Литвиновой ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Литвинова у гроба рассказала о трагедии старой актрисы

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Лучше не иметь детей": врезавший Собчак в "интересном положении" Корчевников поставил крест на ребенке

Журналист сделал заявление
Шоу-бизнес

"Срочная реанимация": умирающую за бугром Пугачеву спасает хирург

Певица выглядит неважно
Шоу-бизнес

"По заслугам": изрыгающий гниль Галкин побирается за границей как прокаженный

Шоумену не позавидуешь
Шоу-бизнес

Есть причина: Березин объяснил упорное молчание Пугачевой после начала спецоперации

Мнение Примадонна важно

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года

Здоровье

В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1272 человека
В России отменили все антиковидные ограничения

Спорт

"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
"Сумасшедшая любовь": Гладилин раскрыл правду о карьере в "Спартаке"
"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам

Регионы

В России хотят премировать регионы за борьбу с борщевиком
В Крыму мужчина поджег машину соседа
В мужчину стреляли на детской площадке в Петербурге
В Кемерове загорелся перевозивший пассажиров автобус
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+