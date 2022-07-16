Одурачившая народ Литвинова решилась на признание: Там кое-что подложено сзади

Рената Литвинова выглядит гораздо младше своих лет. Утонченная фигура актрисы всегда была неотъемлемая часть ее образа.
Очередным доказательством этому стала свежая фотосессия Ренаты, в которой артистка предстала в нетипичном для себя образе. Подчеркивающее формы платье и соблазнительные позы раскрыли Литвинову с другой стороны.
Примечательно, что для полноты картины актрисе пришлось пойти на хитрость. Рената призналась, что фотосессия была вдохновлена всемирно известной моделью Ким Кардашьян. Чтобы соответствовать образу экс-возлюбленной Канье Уэста, Литвиновой пришлось "подложить кое-что сзади", о чем знаменитость рассказала в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее Рената Литвинова поведала об инциденте, свидетелем которого она стала. На глазах актрисы случилось ДТП. "Какой-то парень на наших глазах влетает на машине в стену, с задымлением взрываются подушки безопасности", — написала она.
К счастью, обошлось без жертв. Человеку в салоне авто удалось выжить. Стоит отметить, что сама Рената не водит машину.